Ahora investigan un brote hospitalario tras muerte de cinco bebés en IMSS, afirma abogado de los padres

Los familiares de los cinco bebés que fallecieron la semana pasada en el IMSS de Durango se reunieron con los directivos del IMSS, donde el personal del Instituto les informó que en el hospital general de zona existe un “brote hospitalario”, aunque los cultivos realizados todavía no permiten determinar la causa de las defunciones.

Fermín Alonso Flores Ayala, abogado de los familiares, explicó que durante una reunión con autoridades del IMSS provenientes de la Ciudad de México se les presentaron documentos y parte de la información contenida en los expedientes de los bebés, la misma que será analizada para definir las acciones jurídicas que correspondan.

Señaló que, de acuerdo con la información proporcionada durante el encuentro, existe un brote hospitalario, pero los cultivos continúan en estudio, por lo que hasta el momento no se ha establecido qué provocó la muerte de los cinco recién nacidos.

“Nos comentan que todavía siguen los cultivos, o sea, siguen estudiando cultivos. No han tampoco determinado alguna situación, a pesar de que sí nos mencionaron que hay una… ¿cómo mencionaron? Un brote hospitalario, pero nada más, no pasan de ahí”, dijo el abogado.

El representante legal de los familiares no quiso señalar si hubo o no irregularidades humanas; insistió en que corresponderá al Ministerio Público, una vez que interpongan la denuncia, establecer si existe alguna responsabilidad de ese tipo y, en su caso, qué delito pudiera configurarse.

Flores Ayala indicó que, como representación legal de los familiares, acudirán ante la Fiscalía General de la República (FGR), al considerar que esa instancia es la competente para investigar los hechos ocurridos dentro de las instalaciones del IMSS.

Precisó que se prepara la denuncia y que será presentada a la brevedad, aunque evitó proporcionar mayores detalles para no afectar el procedimiento.

El abogado señaló que uno de los aspectos que deberá esclarecerse es el tiempo que transcurrió entre las primeras defunciones y la comunicación de los hechos a las autoridades y a los familiares.

Agregó que también existen señalamientos de los padres que deberán ser contrastados con la documentación proporcionada por el IMSS, entre ellos las circunstancias bajo las cuales fueron informados de los fallecimientos y las condiciones que enfrentaron durante la hospitalización.

“Una cosa es lo que dice el documento y otra cosa es lo que vivieron ellos ahí estando en el hospital”, señaló.

El abogado indicó que durante la reunión se abordaron las condiciones en las que opera el hospital, aunque sostuvo que por ahora no pueden proporcionar detalles debido a que forman parte de la investigación.

Los familiares de los bebés que fallecieron dijeron que mantendrán la misma representación jurídica y en los próximos días definirán las acciones que emprenderán.

El abogado agregó que el caso requiere atención inmediata y que las decisiones podrían tomarse en cuestión de horas.

Los padres de familia siguen molestos

Durante la salida de la reunión, Diego Tobalín, uno de los padres de familia, manifestó su inconformidad con la información recibida y calificó la situación como “una atrocidad”.

Al ser cuestionado sobre cómo salían los padres de familia de esa reunión, simplemente señaló: “Eh, la verdad, nosotros nos vamos como veníamos y bueno, más enojados, más enojados…”, aunque no quiso ya señalar el motivo del enojo, simplemente dijo que todo lo manejará el abogado.

También cuestionó la información difundida por el IMSS y aseguró que los familiares han perdido la confianza en el Instituto.

Hasta el momento, de acuerdo con lo expresado por el abogado, los cultivos continúan en proceso y no existe una determinación definitiva sobre la causa de las cinco muertes.