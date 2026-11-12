Ahora resulta que nunca quisieron llevarse al Pancho Villa de la capital

Parece que un requisito para formar parte del actual gabinete estatal es declarar públicamente tratando de atentar contra la inteligencia de los duranguenses. Y el titular de Obras Públicas del Estado, Juan Jaciel Chacón Bueno, no se quiso quedar atrás en comparación con otros que se 'vuelan la barda' cada que pueden.

Ahora resulta que quien ahora dirige la Secope se indignó porque los ciudadanos se oponen a que se lleven de la capital el monumento a Francisco Villa, argumentando que en el lugar donde está actualmente nadie lo ve y que la obra necesita mantenimiento urgente.

Para Chacón Bueno, querer ponerlo en un "mejor lugar" no debería ser motivo para despertar críticas, sino al contrario. Solo que a este novato funcionario se le olvida mencionar que el abandono que sufre tan importante obra es responsabilidad del mismo Gobierno del Estado; entonces, no debería presumirse la intención de hacer lo que no han hecho en años.

Además, para este desapercibido secretario, la conversación -según él- no debería ser si lo mueven de lugar o no, sino rescatar y dignificar la obra, cuando olvida mencionar que toda la polémica se desató tras quedar en evidencia las mentiras del gobernador Esteban Villegas sobre lo que planeaba hacer con el monumento, que era llevárselo.

Seguramente Chacón Bueno no recuerda que un par de videos evidenciaron al Gobernador asegurando que se quería llevar el monumento a San Juan del Río a escondidas, para que "no se fueran a enojar" los de la capital, a pesar de haber salido previamente a declarar que solo eran rumores e inventos de la prensa.

PRIMERO QUE PAGUEN

Pero resulta que, aparte de las clases de moralidad que pretendió dar ante la prensa, el funcionario evidenció que la nueva plaza donde se ubicará la lata de aluminio gigante (perdón, la escultura), apenas lleva un 60 por ciento de avance y eso que el mismo Gobernador había dicho que se iba a inaugurar el próximo 20 de noviembre.

Efectivamente, la plaza frente a la Central de Autobuses apenas lleva un poco más de la mitad de avance y todo gracias a la falta de recursos, aunque lo quieran negar. La fecha de inauguración se ha pospuesto en al menos tres ocasiones, y no se ve para cuándo pueda estar.

Así que, como ha sido una constante en este sexenio, las promesas de pago no se han cumplido y quienes están ejecutando la obra pública y artística difícilmente asumirán los gastos que faltan, por lo que en una de esas ni siquiera se termina el próximo año.

Así que la versión del Gobierno Estatal de supuestamente querer "rescatar" la obra causó risa, pues realmente fue una reacción desesperada al rechazo ciudadano que los obligó a recular sobre querer apropiarse de un monumento que fue obsequiado a la ciudad de Durango.

OTRA MÁS DE GALVÁN

Y hablando de declaraciones absurdas, no podemos dejar de mencionar la última del secretario de Seguridad Pública del Estado, Óscar Galván Villarreal, quien fue cuestionado sobre los recientes acontecimientos en distintas vialidades donde se utilizaron los "ponchallantas".

El funcionario estatal aseguró que este tipo de hechos no se pueden atribuir al crimen organizado, pues aún se realizan las indagatorias para esclarecer lo ocurrido. Sí, para el encargado de Seguridad Pública, que se utilicen estos artefactos que emplean los grupos delincuenciales en todo el país pudiera ser la excepción en Durango.

Entendemos que Galván Villarreal tiene que cuidar su chamba, pero no se puede ofender la inteligencia de los duranguenses, pues pareciera que este tipo de hechos que ya han ocurrido recientemente en la carretera a Parral, en la carretera a Mezquital y ahora en el bulevar Francisco Villa se los quieran achacar al descuido de un camión ferretero o a vándalos juveniles. Por favor.

Afortunadamente, los cuerpos de seguridad federal se han hecho cargo de este tipo de situaciones, incluso con operativos y decomisos importantes, pues si de Óscar Galván dependiera, seguiríamos esperando a que le avisaran que arribarían miles de elementos federales a la entidad. Ni hablar.