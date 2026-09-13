Ahora son tiempos de nominaciones

A la ya de por sí incesante actividad política partidista, en estas semanas se agregaron nominaciones para cargos de responsabilidad y se incrementó la presencia de aquellos aspirantes en la búsqueda de espacios para figurar en el proceso electoral que viviremos en 2027, el cual inició de manera formal el pasado 10 de septiembre. Es legítima la aspiración de todos los interesados y deberá ser resultado de trabajo y consistencia, para asumir tareas específicas, a partir del mandato que da el voto. Debemos tener en cuenta que se renovarán 17 gubernaturas y más de 19 mil cargos, desde la Cámara de Diputados Federal, hasta diputaciones locales en 31 estados, y gobiernos de ayuntamientos y alcaldías.

Y tratándose de tantas posiciones, veremos de todo en pos de ganar esa carrera, tanto al interior de los partidos, como en la contienda general, entre todas las fuerzas políticas. Y para dar un toque de picardía, podríamos decir que las nominaciones serán más controvertidas que en “La Casa de Los Famosos”; en ese caso, el público vota por su favorito y quien tenga el menor número de preferencias es expulsado de la casa.

Te preguntarás qué tiene que ver ese programa con la arena política. Pues tienen algunas peculiaridades, un tanto similares, justo en las nominaciones, donde el resultado proviene de los comportamientos de cada participante.

Las nominaciones están a la orden del día, en Morena, por ejemplo, con el cargo de Coordinadores Estatales de la Defensa de la Transformación, de las que se han anunciado cinco: Nora Ruvalcaba, en Aguascalientes; Pablo Gutiérrez Lazarus, en Campeche; Rosa María Bayardo Cabrera, en Colima; Santiago Nieto Castillo, en Querétaro, e Imelda Castro Castro, en Sinaloa. Queda pendiente la definición de otros 12 coordinadores en Baja California, Baja California Sur, Chihuahua, Guerrero, Michoacán, Nayarit, Nuevo León, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sonora, Tlaxcala y Zacatecas.

Hay gobierno de todo signo político en esta lista, y será una lucha, a veces de ajedrez, y otras de fuerza a fuerza, para tomar la ventaja definitiva. Por ello, la importancia de organizar los trabajos, y en el caso de Morena lo hacen justo con el rol de Coordinadores Estatales.

Es esa forma de organizarse en los órganos de representación lo que ha marcado la ruta, para los otros partidos que deciden ganarle tiempo al tiempo, y como decía, mantener una actividad incesante para posicionarse en el escenario político y en el imaginario de sus posibles electores. Esto es, en suma, la pelea por el voto popular y la gobernabilidad.

A su vez Movimiento Ciudadano también está en la ardua tarea de las nominaciones, haciendo lo propio con Luis Donaldo Colosio, quien se perfila para contender para la gubernatura de Sonora.

Sin duda la clase política desde hace años se debe mucho a la familia Colosio. Me parece pertinente anotar que, si no hubieran ultimado a Luis Donaldo en Lomas Taurinas, el escenario de los hombres y mujeres de la política hubiera cambiado en forma sensible, por lo menos para el PRI, para Ernesto Zedillo Ponce León y Vicente Fox Quesada, los dos mandatarios, que siguieron a los hechos.

Así es que hoy el PRI busca acuerdos y medios para estar a la altura de la contienda, en tanto el PAN resintiendo algunas bajas; ambos partidos, trabajando en sus propias nominaciones.

Por otro lado, hay nuevos jugadores en la arena política sobre quienes ya tienen la presión encima para permanecer en el tablero. Me refiero a los nuevos partidos Somos y PAZ. Y menciono que apenas inicia el proceso electoral y ya estos dos jugadores tienen la carga de buscar al menos el 3% de la votación válida para mantener su registro nacional y local. ¿A quiénes nominarán para conseguir ese fin?

Hay un largo tramo en el que ya empezamos a ver resultados. El objetivo diríamos en el paralelismo, es sobrevivir o seguir en “La Casa de los Famosos”, posicionados en la preferencia de la gente; en efecto se trata de la lucha por continuar en la casa política, pues la finalidad es mantenerse y no caer en la sala de eliminación.

Por ello, en la política, al igual que en “La Casa de los Famosos”, el objetivo es permanecer. Todos atentos.

*Abogado y activista, maestro en Ciencias Penales. Autor del libro “El ciudadano republicano y la cuarta transformación”

@UlrichRichterM