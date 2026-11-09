¿AimeP3 murió? Esto se sabe sobre los rumores del fallecimiento de la influencer y DJ

En las últimas horas, el nombre de la influencer AimeP3, cuyo nombre real es Marisol Domínguez, ha acaparado las búsquedas en internet debido a información que ha comenzado a circular, señalando su supuesto fallecimiento.

Los rumores se desataron luego de que la página de Facebook de RandomPop, con más de 100 mil seguidores, compartiera una publicación sobre la supuesta muerte de la también DJ, acompañada de una fotografía de AimeP3 a modo de esquela, con “(1989-2026)”.

“Se confirma el fallecimiento de la famosa influencer y youtuber AimeP3 (…). Hasta el momento, se desconocen las causas del deceso de la figura mexicana a los 37 casi 38”, se lee en la publicación que acompaña a la imagen.

Aunque la publicación generó algo de preocupación, también fue tomada con humor debido a que muchos de sus seguidores recalcaron que no es la primera ocasión en la que surgen rumores del fallecimiento de “Mary”, como algunos la conocen.

¿Qué pasó con AimeP3?

Unas horas de que se realizara la publicación en Facebook, este pasado domingo 8 de noviembre, la misma AimeP3 usó sus redes sociales para desmentir los rumores de su fallecimiento y poner fin a las dudas de sus seguidores.

A través de una historia en su cuenta de Instagram, la influencer y DJ compartió una captura de pantalla de la publicación de RandomPop, con la leyenda “FALSOOOOO” en letras rojas encima.

Más allá de esta publicación en historias de Instagram, la influencer conocida por algunos memes y frases virales a lo largo de los años, y quien actualmente se considera una figura importante de la cultura del internet en México, AimeP3 no ha pronunciado más acerca de su supuesta muerte.

No es la primera vez que la dan por muerta

Esta no es la primera ocasión en la que AimeP3 se ve envuelta en rumores sobre su supuesto fallecimiento, pues incluso seguidores de la influencer indican que este mismo año, hace unos meses, la misma página de RandomPop difundió una publicación similar en la que también se informaba sobre el fallecimiento de Marisol.

Sin embargo, en aquel momento la supuesta noticia también fue desmentida, por lo que actualmente las publicaciones de estilo similar son tomadas con humor en lugar de con seriedad.

Además, la última ocasión en la que comenzaron a circular estos rumores la misma “Mary” pidió un alto a las publicaciones que juegan con este tipo de temas, pues aunque se tratan de bromas, dijo que no debería tomarse a la ligera.