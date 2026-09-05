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Aitana es la máxima ganadora en Premios Juventud 2026

Uno de los momentos destacados de la noche llegó con el premio Mejor Euro-Song para "Superestrella".

Aitana es la máxima ganadora en Premios Juventud 2026

Aitana es la máxima ganadora en Premios Juventud 2026

DANIELA L. ALMAGUER
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Aitana vivió una de las noches más importantes de su carrera al convertirse en una de las grandes triunfadoras de los Premios Juventud 2026, donde obtuvo tres reconocimientos que confirmaron el impacto de su más reciente proyecto musical. La ceremonia, celebrada en Marbella, marcó un momento histórico para los galardones organizados por TelevisaUnivision, que por primera vez salieron del continente americano para realizarse en Europa.

La cantante española fue reconocida por el éxito de “Cuarto Azul”, el álbum con el que ha fortalecido su presencia dentro y fuera de España. A los premios por su trabajo discográfico se sumó el reconocimiento a una de las canciones más representativas de esta etapa, además del galardón en la categoría Couple Goals, completando una noche redonda para la artista.

“Cuarto Azul” sigue sumando éxitos

El reconocimiento como Mejor Álbum Pop confirmó el sólido recorrido de “Cuarto Azul”, un proyecto que ha marcado un nuevo capítulo en la evolución artística de la cantante. Desde su lanzamiento, el disco ha impulsado una etapa de mayor madurez musical y una expansión que la ha llevado a consolidarse como una de las principales exponentes del pop en español.

Otro de los momentos destacados llegó con el premio a Mejor Euro-Song para “Superestrella”, uno de los sencillos más exitosos de esta etapa. La canción ha mantenido una notable permanencia desde su estreno, consolidándose como una pieza imprescindible dentro del repertorio reciente de Aitana.

Los tres premios obtenidos llegan mientras Aitana mantiene en marcha una gira internacional que continúa ampliando su alcance. La combinación del éxito de “Cuarto Azul”, el fenómeno de “Superestrella” y el respaldo de Premios Juventud fortalecen una etapa decisiva para su carrera.


               

               

               
               
 

               

               
              	
		

		
              
 	       
	       
 

	       
Escrito en: Premios Juventud 2026 Música Aitana Aitana, Azul”,, “Cuarto, Premios

               

                
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