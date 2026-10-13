Frente a las elecciones, la realidad emerge y los problemas flotan. Ahí donde las democracias todavía se sostienen, los políticos rinden cuentas ante los votantes. En tiempo de elecciones todo importa. El ánimo, la sonrisa, la foto, la atención y hasta el estado del clima. De un momento a otro todo puede cambiar. En el sube y baja de las votaciones, los electores juzgan de manera sencilla, pero también entran en juego las condiciones locales. El drenaje, la calidad del agua, el tránsito vehicular, el precio de la gasolina, la seguridad...

El magnate de color naranja presiona a las instituciones de adentro y afuera del país. No todos se postran ante el poder presidencial. Algunas instituciones resisten a los embates, caprichos y manipulaciones. Recién tres magistrados de la Suprema Corte estadounidense se le voltearon. No votaron por lealtad a la persona, sino en relación a las instituciones. Palo dado ni Dios lo quita. Dentro de unas semanas, para ser exactos, el próximo martes 7 de noviembre los electores gringos renovarán el congreso y, por lo mismo , la elección podría ser un fuerte revés a la presidencia. Los ciudadanos en Estados Unidos resienten el manejo de la economía y las malas decisiones del ejecutivo. Ya lo dijo el clásico: “Es la economía estúpido”.

En el ajedrez mundial, Rusia, China e Irán han demostrado que saben jugar como los grandes. Vladimir Putin, acaso el mejor jugador, es frío, paciente y calculador. En el curso de los acontecimientos actuales gana por partida doble frente a los pequeños líderes europeos y el comediante que perdió Ucrania. Eso sí, el ucraniano siempre posa frente a las cámaras. Al mismo tiempo, el enemigo histórico de Rusia se repliega y tiene que pedirle ayuda con urgencia. Esta vez Iván Drago ganó la partida. El enemigo de ayer es el aliado de hoy. En ese sentido, Trump anunció el viernes 9 de octubre que acordó con Putin durante una llamada telefónica, “suministrar inmediatamente” más de 300 mil toneladas de diésel a los mercados energéticos mundiales, con otras 500 mil toneladas prometidas para noviembre. ¡Jaque mate! No solo se gana con la fuerza, también con estrategia. Hoy Irán es el ejemplo mundial.

Por otro lado, en Alemania no aprendieron de historia y ya preparan un gran rearme al mismo tiempo que llaman a los jóvenes para el ejército. Según el canciller Friedrich Merz, un hombre sin liderazgo ni tino político, se arman contra Rusia, pero ni siquiera Napoleón pudo con los rusos y lo sabe bien el presidente de Francia, Emmanuel Macron, quien goza de “amplia” popularidad con apenas el 15 por ciento contra una desaprobación del 82 por ciento. Hay que reconocer que no es fácil ganarle al presidente de los Estados Unidos. Multitudes de estudiantes y docentes franceses han salido recientemente a las calles a protestar por las condiciones del sistema educativo, falta de profesores, sobreocupación de las aulas y recortes financieros. La respuesta de Macron fue rápida: mandar a la policía a reprimir a los manifestantes. ¿Qué más podía hacer? En medio de la represión surgió un héroe inesperado. Bally Bagayoko, alcalde de Saint-Denis se unió a los estudiantes e incluso se interpuso entre los jóvenes manifestantes y la policía. Las imágenes son elocuentes. Ahí está el alcalde con sus brazos extendidos. Según declaró: “Francia tiene que responder a los estudiantes con medidas concretas y no con la policía”.

Entre tanto, sin prisas ni aspavientos China emerge como la gran potencia mundial.

Cuando un gobierno carece de argumentos recurre a la represión. Durante meses los ciudadanos de varios sectores de Guadalajara padecen de agua sucia y contaminada. El problema se ha vuelto intolerable y el domingo una gran manifestación tomó las calles y llegó hasta el Palacio de gobierno. En respuesta el gobernador de Jalisco Pablo Lemus, respondió a las protestas ciudadanas con policías, toletes, gases lacrimógenos, chorros de agua y detenciones. Para ese gobierno es más fácil reprimir que resolver el problema. Sin embargo, esa crisis puede ser el pretexto perfecto para la privatización. ¡Cuidado!

Nos vemos en @uncuadros