Se aproxima el inicio del Mundial de Futbol y de a poco la gente comienza a meterse en el ánimo mundialista. Históricamente, los partidos del seleccionado tricolor en una justa como esta suelen paralizar el país. En casas, oficinas, bares, restaurantes todos se solidarizan, se hermanan y apoyan al tri. Por esta razón, los días mundialistas caerán que ni mandados hacer porque la cicatriz que divide a nuestra sociedad entre morenistas y antimorenistas ha escalado a otro nivel por los consabidos temas de Rocha Moya, por un lado, y lo de Maru Campos, por otro.

El fin de semana pasado se llevaron a cabo dos mítines. Uno en Chihuahua y otro en la CDMX. En ambos se hicieron sonar tambores de guerra. En el primero, la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, recriminó que mientras ella combate al crimen organizado y desmantela narcolaboratorios clandestinos, en Sinaloa, la Administración morenista de Rocha Moya se alió con los cárteles de la droga en la entidad. En el segundo, la presidenta Sheinbaum tronó contra Estados Unidos y el injerencismo promovido por la “extrema derecha”.

Horas después del acto de conmemoración del segundo aniversario del triunfo en las urnas de la Presidenta de México, la Federación Mexicana de Futbol dio a conocer, de una manera muy creativa y original, a través de un video, la lista de los 26 convocados para representar a nuestro país en el Mundial de Futbol, en lo que puede interpretarse como el calentamiento previo para el ambiente mundialista.

El video, que lleva por título “Al llamado”, está implacablemente producido. Tiene el valor agregado de contar con la narración, gracias a la Inteligencia Artificial, de Roberto Gómez Bolaños. El texto que lee “Chespirito” está muy bien escrito. Resalta el sentido de pertenencia, de identidad, tiene momentos emotivos y otros de exaltación de la “mexicanidad”. La fotografía y la edición son relevantes.

En general, cumple el objetivo para el que fue realizado: generar en la audiencia el ánimo mundialista y arengar para que se apoye con todo a nuestra selección durante el tiempo que siga participando en el certamen.

No cabe duda que el Mundial, pero sobre todo, los partidos que tenga el seleccionado nacional caen en un momento más que oportuno. La grieta que ha polarizado a nuestra sociedad entre personas que apoyan a la 4T y los que están en contra de ella se ha profundizado. Lo que empezó como “chairos” contra “fifís” hoy es narco gobierno contra pro injerencismo extranjero.

Estaría muy bien que en estos días dejemos en el perchero nuestras gorras, nuestras ideologías, nuestras convicciones, los colores que nos identifican en lo político. Pongámonos la playera verde (o la blanca o la negra), la del tri, y apoyemos con todo a nuestra selección.

Cito al “Chespirito” del video: “México no es un lugar fijo. Es algo que se lleva, que se abraza y que, cuando lo eliges, ya nunca te suelta”. ¡Vamos, México, carajo! l

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