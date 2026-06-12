Al mes, hasta 60 reportes de maltrato animal atiende la Policía Ambiental en Durango

A la Dirección Municipal de Medio Ambiente, a través de la Policía Ambiental, llegan entre 50 y 60 reportes por omisión de cuidados o maltrato animal al mes, de los 500 que recibe la dependencia en total.

El director, Guillermo Orozco Orozco, comentó que ante cualquier reporte, los elementos de la Policía Ambiental acuden al lugar para supervisar la situación denunciada y realizar las recomendaciones correspondientes a los propietarios.

Explicó que, en casos de omisión de cuidados, por ejemplo cuando las mascotas permanecen en la azotea o carecen de agua, se da seguimiento al caso y posteriormente se regresa al domicilio para verificar si fueron atendidas las sugerencias.

En los casos donde se reporta maltrato animal y se constata que efectivamente existe, señaló que se genera de manera inmediata una sanción para la persona responsable. En situaciones graves, recomendó dar seguimiento mediante una denuncia formal ante la instancia correspondiente.

ABANDONO EN TERRENOS

Los propietarios de mascotas o perritos que los dejan abandonados durante largos periodos en terrenos baldíos o propiedades deshabitadas para que las cuiden, también pueden ser reportados.

“Agradecemos mucho que nos los puedan reportar para atenderlos. No es correcto que dejen mascotas, que dejen perritos cuidando lotes o lugares deshabitados”, afirmó Orozco Orozco.

El personal de la dependencia busca a los propietarios de los terrenos o de las mascotas; para ello, realiza una labor de investigación a través de Catastro.

“Es necesario saber quiénes son los propietarios y generar la sanción correspondiente, porque están incurriendo en este tipo de omisión de cuidados y maltrato hacia nuestras mascotas”.

¿Dónde puedo reportar maltrato de mascotas?

El director señaló que cualquier reporte relacionado con las mascotas o el medio ambiente debe realizarse por la vía correspondiente, marcando al 072.

“En ocasiones solo se sube a redes sociales y no nos damos cuenta de que existe un reporte. Es entonces cuando la ciudadanía dice: ‘No me atendieron el reporte’”, precisó.