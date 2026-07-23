Alacranes de Durango: ¿a qué hora y por dónde ver el debut contra Tepatitlán?

Alacranes de Durango comenzará este viernes 24 de julio su participación en el Torneo Apertura 2026 de la Liga BBVA Expansión MX, cuando visite al Tepatitlán FC en el Estadio Gregorio “Tepa” Gómez.

El encuentro representará el regreso del conjunto arácnido a esta categoría, con un plantel renovado y la intención de competir desde la primera jornada. La exigencia será inmediata, pues enfrente estará uno de los equipos más sólidos del circuito y el vigente campeón.

Tepatitlán llega después de una pretemporada exigente

El conjunto alteño utilizó su preparación para medirse ante clubes de la Liga MX, aunque los resultados dejaron aspectos por corregir. Tepatitlán fue superado 5-0 por Atlas en un amistoso donde los rojinegros dominaron gran parte del encuentro y aprovecharon sus oportunidades.

Días después, el cuadro jalisciense también cayó ante Querétaro en el Estadio Corregidora. Pese a esas derrotas, los partidos permitieron al cuerpo técnico probar variantes y elevar el ritmo antes del inicio oficial de la competencia.

Alacranes apuesta por una plantilla renovada

Durango llegará al compromiso con numerosos movimientos en su plantel, combinando el regreso de futbolistas identificados con la institución y la incorporación de elementos con experiencia en la Liga de Expansión y otras categorías del futbol mexicano.

Entre sus refuerzos aparecen jugadores como Jair Peláez, Carlos Siqueiros, Andy García, Eduardo Castillo, Saúl “Grillo” Ramírez y los atacantes David Angulo y Luis Loroña . El principal reto será encontrar rápidamente funcionamiento colectivo ante un rival que conserva la base y el impulso de haber peleado por los títulos del semestre anterior.

Una primera prueba de máxima dificultad

El encuentro permitirá medir la capacidad competitiva de los Alacranes frente a un Tepatitlán que intentará imponer condiciones como local y comenzar la defensa de su campeonato con una victoria.

Para Durango, sumar en una cancha complicada representaría un impulso importante en el arranque de su nuevo proyecto, sin embargo, deberá mostrar orden defensivo, intensidad en el mediocampo y eficacia en las oportunidades que consiga generar.

¿A qué hora y por dónde ver el Tepatitlán vs Durango?