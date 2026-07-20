Alacranes de Durango: anuncia la llegada de zaguero proveniente de Pachuca

Alacranes de Durango continúa con la conformación de su plantilla para encarar el Torneo Apertura 2026 de la Liga BBVA Expansión MX y anunció la incorporación de un defensor bastante prometedor, quien llegará para reforzar la última línea del conjunto arácnido.

¿De quién se trata?

El nuevo futbolista del cuadro duranguense es Eduardo Castillo, quien cuenta con formación en las fuerzas básicas de los Tuzos del Pachuca, institución reconocida en el futbol mexicano por su trabajo en el desarrollo de jóvenes talentos.

Durante su paso por la cantera hidalguense, Castillo logró avanzar por las diferentes categorías hasta alcanzar el debut en la Primera División.

Un defensor formado en la cantera de Pachuca

Eduardo Castillo desarrolló gran parte de su trayectoria formativa con Pachuca, donde adquirió los fundamentos tácticos y técnicos que le permitieron competir en el máximo nivel del balompié nacional.

Su crecimiento dentro de la estructura de los Tuzos estuvo marcado por el trabajo defensivo, la disciplina táctica y la capacidad para adaptarse a las exigencias de cada categoría . Estas cualidades le permitieron recibir una oportunidad con el primer equipo y cumplir uno de sus principales objetivos profesionales.

Ahora, el zaguero comenzará una nueva etapa en su carrera con Alacranes de Durango, institución que busca integrar futbolistas con experiencia, juventud y margen de crecimiento para competir en su regreso a la Liga de Expansión MX.

Fortaleza en la zaga defensiva

Entre las principales características del defensor se encuentran la lectura de juego, la capacidad para anticipar las acciones ofensivas del rival y la personalidad para desempeñarse en la zona baja.

Su incorporación permitirá al cuerpo técnico contar con una alternativa más para estructurar la defensa durante el Apertura 2026, torneo en el que el conjunto duranguense buscará establecerse rápidamente como un equipo competitivo.

¿Cuándo debuta Durango?

El equipo comandado por Jair Real tendrá su ansiado debut en la Liga BBVA Expansión MX este próximo viernes 24 de julio en la calidad de visitante, cuando jueguen ante el Tepatitlán en punto de las 19:00 horas.

La directiva arácnida mantiene el trabajo de armado del equipo con la intención de presentar un grupo equilibrado para el próximo campeonato. La combinación de jugadores identificados con la institución, elementos experimentados y futbolistas con formación en clubes de Primera División ha marcado la planeación del plantel.