Alacranes de Durango: anuncian su nuevo jersey para el Apertura 2026 con identidad duranguense

Alacranes de Durango dio a conocer una de las indumentarias que utilizará durante el Torneo Apertura 2026 de la Liga BBVA Expansión MX, con un diseño en tonalidad verde oscuro que incorpora distintos elementos vinculados con la identidad duranguense.

Un jersey 100% duranguense

La camiseta presenta gráficos en bajo contraste sobre la parte frontal, entre los que sobresalen figuras con una tonalidad de verde obscuro. Las mangas combinan blanco, negro y verde con trazos geométricos, mientras que el escudo del club aparece del lado izquierdo del pecho acompañado por cuatro estrellas. Una de las cosas que más sorprendió es que el jersey está hecho por la marca DZR Sport , originaria de Durango.

Entre los detalles también se observa el patrocinio principal al centro, la leyenda de Patrulla 81 y el distintivo de la Liga de Expansión en una de las mangas. El diseño mantiene una apariencia sobria, pero con elementos suficientes para darle personalidad y reforzar el vínculo del equipo con Durango.

La nueva piel será utilizada por el conjunto arácnido en su regreso a la Liga de Expansión , donde comenzará una etapa con plantilla renovada y la intención de recuperar protagonismo dentro del futbol mexicano.

El encuentro marcará el regreso oficial del conjunto arácnido a la Liga de Expansión MX y servirá como primera prueba para un plantel ampliamente renovado.