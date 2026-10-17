Alacranes de Durango asesta un durísimo 5-0 a Tapatío y da un manotazo en el Francisco Zarco

Alacranes de Durango firmó una de sus actuaciones más completas del Apertura 2026 al golear 5-0 a Tapatío en el Estadio Francisco Zarco, resultado que le permitió imponerse a un rival directo en la pelea por la fase final y cerrar la jornada con una inyección importante de confianza. Antes del encuentro, apenas un punto separaba a ambas escuadras en la clasificación.

Desde el inicio, con el pie en el acelerador

El conjunto dirigido por Héctor Real tomó el control desde el arranque. Apenas al minuto 2, Luis Gutiérrez aprovechó la primera oportunidad clara de los locales para abrir el marcador. El gol tempranero condicionó el planteamiento rojiblanco y permitió a Durango jugar con ventaja durante prácticamente todo el encuentro.

La presión de los alacranes se mantuvo durante la primera mitad. José Ismael Reyes Olguín, uno de los futbolistas más participativos del partido, encontró recompensa al minuto 38 con el tanto que significó el 2-0. Para ese momento, los duranguenses ya dominaban la posesión, acumulaban más llegadas y limitaban a una ofensiva visitante que generó muy poco peligro real sobre la portería local.

La ofensiva ponzoñosa no se detuvo

Tapatío intentó reaccionar tras el descanso con modificaciones desde el banquillo, pero nunca logró equilibrar el trámite del encuentro. Durango siguió encontrando espacios y al minuto 68 amplió la ventaja gracias a una definición de Juan David Angulo Ortiz, quien coronó otra ofensiva bien elaborada para colocar el 3-0 y dejar el encuentro prácticamente sentenciado.

La goleada tomó forma definitiva pocos minutos después. Al 74', un desafortunado autogol de Juan Uribe convirtió el partido en una pesadilla para los visitantes y elevó la diferencia a cuatro tantos. La anotación reflejó la constante presión ejercida por los locales sobre una defensa que pasó gran parte de la noche replegada en su propio sector.

La última y nos vamos

Cuando el duelo ya agonizaba, Andy García, quien había ingresado de cambio en la recta final, puso cifras definitivas al marcar al minuto 89 y sellar el contundente 5-0. Con la victoria, Alacranes llegó a 21 puntos tras disputar 13 jornadas y lanzó un mensaje claro en la lucha por la clasificación, mientras que Tapatío sufrió una de sus derrotas más duras del torneo.