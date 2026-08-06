Alacranes de Durango busca mantener su paso perfecto frente a Piratas FC en el Francisco Zarco

El Estadio Francisco Zarco vestirá sus mejores galas para albergar el regreso formal del futbol de la Liga de Expansión MX a Durango. Alacranes recibirá a Piratas FC en el choque correspondiente a la jornada 3 del Torneo Apertura 2026. El duelo representa el reencuentro de la escuadra local con su afición en casa y un choque de poder a poder entre dos planteles que llegan invictos a este compromiso.

Durango quiere sostener el liderato

El conjunto dirigido por Jair Real se presenta a esta cita con paso perfecto tras concretar dos victorias como visitante. En la fecha inaugural, los albiverdes superaron 0-1 a Tepatitlán FC en el Estadio Gregorio Gómez con anotación de Jared Torres. Posteriormente, revalidaron su buen momento al doblegar al Club Atlético La Paz en el Estadio Guaycura, mostrando orden defensivo y contundencia.

Con estos dos triunfos seguidos fuera de casa, la escuadra ponzoñosa contabiliza seis puntos de seis posibles en la tabla general. Este rendimiento ubica a los duranguenses en la cima de la clasificación, respaldados por un planteamiento táctico eficiente que ha mantenido el marco imbatido. Mañana buscarán hacer valer la localía para extender la racha victoriosa ante su propia afición.

Otro invicto pisará el Francisco Zarco

Por su parte, Piratas FC llega a la capital duranguense en calidad de invicto tras registrar un triunfo y un empate en sus dos compromisos iniciales. El cuadro veracruzano, comandado por Mario García, suma cuatro unidades en el certamen tras cumplir con su presentación oficial en el remodelado Estadio Luis "Pirata" Fuente enfrentando al Atlético Morelia la jornada pasada.

La escuadra porteña inicia en Durango una gira de dos encuentros consecutivos como visitante, por lo que intentará descifrar el cerrojo defensivo local para seguir sumando en la tabla. El estratega visitante ha estructurado un plantel dinámico que apuesta al despliegue físico por los costados y a la recuperación rápida de la pelota en el sector medio.

El silbatazo inicial marcará el comienzo de un duelo de alta intensidad en el inmueble de la avenida Universidad, donde la solidez albiverde chocará ante la ambición veracruzana. Durango buscará defender el liderato del torneo ante un rival que no ha conocido la derrota, garantizando un choque sumamente disputado en el circuito de plata