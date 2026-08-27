Alacranes de Durango busca romper racha negativa frente a Correcaminos en la Liga de Expansión

Los Alacranes de Durango afrontan un duelo de exigencia este viernes a las 19:00 horas cuando visiten a Correcaminos de la UAT en el Estadio Marte R. Gómez. El choque, correspondiente a la jornada seis del Apertura 2026 en la Liga de Expansión MX, representa una oportunidad vital para que la escuadra duranguense sacuda la inercia negativa y redirija su rumbo en el torneo.

Necesitan levantar el nivel mostrado

El inicio del certamen proyectaba un escenario ilusionante para el conjunto venenoso, al sumar victorias consecutivas por 1-0 en las primeras dos fechas ante Tepatitlán FC y Club Atlético La Paz. En esos encuentros, el equipo mostró orden táctico, solidez defensiva y contundencia; sin embargo, esa dinámica colectiva terminó diluyéndose gradualmente con el transcurso de los partidos.

En la actualidad, el equipo arácnido atraviesa un bache pronunciado tras hilar tres derrotas en el torneo: cayeron 0-3 ante Piratas FC, 0-2 en su visita a Cancún FC y 1-2 frente a Leones Negros de la UdeG. Cosechando seis puntos de quince disputados, la necesidad de sumar fuera de casa resulta apremiante para no rezagarse en la tabla general.

Un duro rival al frente

En la acera opuesta, Correcaminos pretende hacer del Marte R. Gómez una aduana inexpugnable e imponer condiciones desde el pitazo inicial. La escuadra tamaulipeca reconoce la relevancia de este choque directo en la tabla, por lo que buscará presionar la salida rival y aprovechar las inconsistencias defensivas que ha mostrado Durango en sus presentaciones recientes.

En busca de romper la mala racha

En el plano individual, referentes albiverdes como Eric Cantú y la línea de ataque deberán asumir el protagonismo para generar mayor volumen ofensivo y eficacia en el área. La clave visitante consistirá en recuperar el equilibrio en el mediocampo, mantener la concentración los noventa minutos y evitar conceder licencias en las jugadas a balón parado.

La batalla de mañana en suelo tamaulipeco no solo pone en juego tres unidades fundamentales, sino también la estabilidad anímica de un plantel urgido de reencontrarse con el triunfo. Ganar le otorgaría un valioso respiro al proyecto deportivo de Durango en el Apertura 2026, mientras que una caída profundizaría las dudas en esta fase regular.