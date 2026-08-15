Alacranes de Durango cae 2-0 frente a Cancún FC; la ley del ex y un penal definen el juego

Alacranes de Durango cayó 2-0 ante Cancún FC en el Estadio Andrés Quintana Roo, en un encuentro donde el conjunto arácnido mostró carácter, generó oportunidades y peleó hasta el último minuto, pero no logró encontrar el gol que le permitiera regresar al partido.

Primer Tiempo

El duelo comenzó con intensidad. Cancún buscó aprovechar su condición de local y desde los primeros minutos puso a prueba a la defensa duranguense, que respondió con concentración. David Oteo tuvo una intervención importante para evitar una llegada de peligro, mientras que Jair Peláez comenzó a convertirse en una pieza fundamental bajo los tres postes.

Conforme avanzaron los minutos, Alacranes fue tomando confianza y comenzó a equilibrar el encuentro. Osmar Muñoz generó peligro con un centro que no pudo ser conectado por David Angulo y Jared Torres comenzó a inquietar el arco local con sus disparos.

El conjunto dirigido por Jair Real parecía encontrar poco a poco su ritmo, pero cuando el partido se encontraba en una disputa cerrada en el mediocampo llegó el primer golpe de Cancún.

El viejo conocido "Colo" Rodríguez apareció al minuto 33 para adelantar a los locales y hacer válida la llamada ley del ex. El gol obligó a Alacranes a buscar una reacción inmediata.

Sin embargo, apenas unos minutos después, Cancún encontró una nueva oportunidad. El árbitro señaló penal y Christopher Trejo se encargó de cobrar desde los once pasos para colocar el 2-0 antes del descanso.

Alacranes se fue al vestidor con desventaja, pero con la determinación de cambiar la historia en la segunda mitad.

Segundo Tiempo

Para el complemento llegaron modificaciones buscando darle mayor profundidad al ataque. Luis Loroña, Aarón Ontiveros y Jair González ingresaron al terreno de juego y Alacranes salió decidido a competir por cada balón.

Jair Peláez volvió a responder cuando fue exigido, mientras que del otro lado los nuestros comenzaron a generar aproximaciones. Jared Torres probó nuevamente, David Oteo tuvo una oportunidad y David Angulo estuvo cerca de encontrar el descuento con un remate que pasó apenas cerca del arco.

Alacranes siguió insistiendo. Loroña tuvo una oportunidad importante que fue detenida por el arquero local y, posteriormente, el conjunto duranguense tuvo varias acciones a balón parado que pudieron convertirse en una vía para acercarse en el marcador.

En los últimos minutos, el equipo arácnido se volcó hacia adelante. Jair González tuvo un disparo que fue desviado a tiro de esquina, mientras que Vaquero Morales también buscó el arco rival. Con siete minutos de compensación, Alacranes siguió presionando y consiguió dos tiros de esquina consecutivos en el cierre. Pero el gol simplemente no llegó.

El silbatazo final decretó la victoria de Cancún por 2-0. Una noche complicada para Alacranes, que pese al resultado mostró una actitud de lucha y nunca dejó de buscar la reacción.