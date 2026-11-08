Alacranes de Durango cae 2-1 ante Leones Negros y queda eliminado por posición en la tabla

Con la ilusión intacta tras imponerse en la ida, Alacranes de Durango se quedó a un gol de las semifinales del Apertura 2026 al caer 2-1 ante Leones Negros en el Estadio Jalisco. El marcador acumulado terminó 2-2, pero la mejor posición de los universitarios durante la fase regular terminó siendo el criterio que definió una llave cerrada de principio a fin.

Primer Tiempo

La escuadra duranguense llegó a Guadalajara con la mínima diferencia obtenida días antes en el Francisco Zarco, aunque pronto se encontró con la reacción local. Tras una amonestación para Jesús González al minuto 8, Sergio Hernández apareció al 25’ para abrir el marcador luego de una asistencia de Luis Razo, igualando la eliminatoria y cambiando el rumbo del encuentro.

El dominio de los universitarios continuó antes del descanso. Al minuto 40, Olaf González encontró a Jesús Brígido dentro del área y el atacante no perdonó para firmar el 2-0. Con ello, los locales completaban la remontada y se marchaban al vestidor con el boleto provisional a semifinales en sus manos.

Segundo Tiempo

Durango respondió de inmediato en la segunda mitad. Héctor Real ajustó piezas con el ingreso de Rubén Domínguez y, apenas al 52’, Osmar Muñoz descontó para devolverle vida a los visitantes. El tanto volvió a emparejar el acumulado y obligó a Leones Negros a administrar una clasificación que pendía de un hilo durante el resto de la tarde.

Los Alacranes asumieron la iniciativa y finalizaron el compromiso con el 62 por ciento de la posesión, mientras que ambos equipos registraron 12 disparos. Jan Ontiveros, Luis Morales, Alonso Escoboza y otros relevos intentaron inclinar la balanza en el complemento, pero la zaga local resistió cada intento y conservó la diferencia mínima en el marcador.

Tan cerca y tan lejos

Los minutos finales transcurrieron entre ajustes tácticos, cambios y la búsqueda constante de un gol que nunca apareció para la escuadra duranguense. Así terminó la participación de Alacranes en la liguilla, luego de una eliminatoria sumamente disputada en la que dejó escapar la renta conseguida en casa y vio frustrado su pase a las semifinales en su regreso a la división de plata del futbol mexicano.