Alacranes de Durango: con gol de Jared Torres, el equipo duranguense gana en su debut

Alacranes de Durango inició con el pie derecho su participación en el Torneo Apertura 2026 de la Liga de Expansión MX, luego de imponerse por la mínima diferencia ante Tepatitlán FC en la cancha del Estadio Gregorio “Tepa” Gómez.

Durango avisó desde el arranque

Alacranes salió con una propuesta ofensiva y tuvo sus primeras aproximaciones antes de que se cumplieran los primeros 10 minutos, dejando entrever que si bien son el equipo debutante, no se achicarían por jugar de visita contra el actual campeón.

No obstante, Tepatitlán también respondería con disparo de Salvador Rodríguez que pasó ligeramente desviado. Samuel González también puso a prueba a la defensa duranguense con remates desde fuera y dentro del área.

El encuentro se volvió disputado en el mediocampo y las faltas comenzaron a cortar el ritmo. Rubén Domínguez recibió la tarjeta amarilla al minuto ocho, mientras que Tomás Montano fue amonestado al 23.

Jared Torres rompe el empate

Para el comienzo del complemento, Alacranes realizó su primera modificación con el ingreso de Juan Angulo en lugar de Tomás Montano . La presencia del atacante resultó determinante pocos minutos después.

El gol llegó al minuto 59', cuando Angulo cedió el balón para Jared Torres, quien tomó la pelota fuera del área y sacó un disparo con la pierna derecha que superó al guardameta para colocar el 1-0.

Torres, quien ya había sido uno de los jugadores más activos durante la primera mitad, encontró el premio a su insistencia y convirtió la anotación que terminó por definir el compromiso.

Alacranes resistió la reacción local

Tepatitlán buscó reaccionar con los ingresos de Thobías Arévalo, Gustavo Olvera, Bryan Casas y Horace Ávila. Arévalo estuvo cerca de empatar al minuto 68 , con un disparo de zurda desde fuera del área que pasó apenas a un costado del poste derecho.

Alacranes respondió con modificaciones para refrescar sus líneas. Luis Morales sustituyó a Luis Loroña y generó peligro al minuto 79 con un remate desde el sector izquierdo que fue detenido por el arquero local. También ingresaron Eduardo Castillo, Brayan Muñoz y Éric Cantú.

Durante los minutos finales, Tepatitlán presionó para forzar algún error de los Alacranes, pero la defensa duranguense rechazó los servicios al área y evitó que el conjunto jalisciense consiguiera el empate.

Y es que cuando 'Tepa' parecía cerca del empate, Alacranes sorprendió con una jugada por banda derecha comandada por Cantú , quien mandó el centro al punto penal y encontró a Juan Angulo para poner el 2-0 definitivo, para su mala suerte, este sería anulado de inmediato por posición adelantada.

El silbatazo final confirmó la victoria de Alacranes, que regresó a la Liga de Expansión MX con un resultado positivo fuera de casa. Durango sumó sus primeros tres puntos del Apertura 2026 y mantuvo su portería sin recibir anotaciones en la jornada inaugural.

Ahora Durango tendrá que regresar para analizar lo bueno y lo malo del encuentro para posteriormente hacer las correcciones para el próximo encuentro ante el Club Atlético La Paz el siguiente viernes 31.