Alacranes de Durango derrota 0-1 al Atlético La Paz y logra su segunda victoria consecutiva

Alacranes de Durango firmó una valiosa victoria como visitante al derrotar 0-1 al Club Atlético La Paz en el Estadio Guaycura, resultado con el que suma su segundo triunfo consecutivo y mantiene el paso perfecto en el arranque del Torneo Apertura 2026 de la Liga BBVA Expansión MX.

El conjunto dirigido por Jair Real mostró personalidad desde el inicio en un encuentro intenso y muy disputado, donde ambos equipos buscaron imponer condiciones. Durante los primeros minutos, los locales intentaron generar peligro con aproximaciones constantes, pero se encontraron con una sólida actuación del arquero Jair Peláez, quien respondió con seguridad en varias intervenciones que mantuvieron el cero en su arco.

Alacranes también encontró espacios para inquietar a la defensa paceña con llegadas de David Angulo, Jared Torres, César Giovany Vega y Alonso Escoboza, mostrando movilidad y peligro en ataque durante la primera mitad.

Para el complemento, el cuerpo técnico realizó ajustes que le dieron mayor profundidad al equipo. Apenas iniciado el segundo tiempo, Aarón Ontiveros ingresó al terreno de juego, mientras que el trabajo defensivo siguió siendo fundamental para contener la presión del conjunto local.

La recompensa llegó al minuto 64, tras un tiro de esquina cuando Eric Cantú aprovechó el rebote para sacar un potente disparo de pierna izquierda que dejó sin oportunidad al guardameta Gil Alcalá, firmando un auténtico golazo que significó el 0-1 y desató el festejo del conjunto arácnido.

Con la ventaja en el marcador, Alacranes mostró orden, oficio y carácter para administrar el encuentro. La defensa respondió de gran manera en cada intento del rival, mientras que Jair Peláez volvió a convertirse en figura con intervenciones determinantes que conservaron la ventaja hasta el silbatazo final.

El cierre del partido estuvo marcado por la intensidad. Club Atlético La Paz terminó con nueve jugadores, luego de las expulsiones de Alafita, por una agresión sobre Osmar Muñoz, y de Alan Torres, tras una fuerte entrada sobre Ismael Reyes, situaciones que permitieron a Alacranes controlar los últimos minutos del encuentro.

Con este resultado, Alacranes de Durango llega a seis puntos de seis posibles, manteniendo el paso perfecto en el inicio del campeonato y consolidándose como uno de los protagonistas del Apertura 2026, además de registrar su segunda victoria consecutiva sin recibir gol.