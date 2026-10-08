Alacranes de Durango: dos jugadores del club logran hacer el XI Ideal de la Jornada 11

Los Alacranes de Durango continúan teniendo presencia entre los jugadores más destacados de la Liga de Expansión MX, luego de que Jesús Escoboza y Sergio Flores fueran incluidos en el XI Ideal de la Jornada 11 del Apertura 2026, reconocimiento que distingue a los futbolistas que sobresalieron durante la actividad del campeonato.

A través de sus plataformas oficiales, la Liga de Expansión MX dio a conocer la alineación ideal de la fecha , en la que aparecen los dos elementos del conjunto duranguense, quienes lograron hacerse de un lugar entre los once seleccionados gracias a sus actuaciones sobre el terreno de juego.

Dos Alacranes entre los mejores

Uno de los futbolistas reconocidos fue Jesús Escoboza en la alineación publicada por la Liga. Su inclusión representa un reconocimiento individual y mantiene al conjunto arácnido presente entre los equipos con representantes destacados de la jornada.

Por su parte, Sergio Flores también consiguió un espacio en el equipo ideal, sumándose a una lista en la que figuran elementos de diferentes clubes del circuito de plata del futbol mexicano. La presencia de ambos jugadores permite a Durango contar con dos representantes dentro de esta selección semanal.

El XI Ideal de la jornada

Además de Escoboza y Flores, la alineación ideal estuvo integrada por Bruno Salgado, Ulises Torres, Ramón Palomares, Jonathan Hernández, Luis Egurrola, Alejandro Bravo, Daniel Lajud, Sleyther Lora y Luis Razo, mientras que Alfonso Sosa recibió el reconocimiento como director técnico de la jornada.

La distinción para los dos elementos de Alacranes representa una noticia positiva para el conjunto duranguense en la recta final de la fase regular del Apertura 2026 , en la que cada encuentro adquiere mayor importancia de cara a las aspiraciones del equipo dentro de la competencia.

Alacranes buscan mantener el buen paso

El reconocimiento para Jesús Escoboza y Sergio Flores llega después de la victoria de Alacranes de Durango por 4-2 sobre Mineros de Zacatecas, resultado que permitió al conjunto arácnido alcanzar las 17 unidades en el Apertura 2026, producto de cinco triunfos, dos empates y cuatro derrotas.

Con este resultado, los duranguenses mantienen sus aspiraciones de avanzar a la fase final del campeonato, respaldados por una actuación ofensiva que les permitió sumar tres puntos importantes en la Jornada 11.