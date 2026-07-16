Alacranes de Durango: el club anuncia el regreso de jugador duranguense, ¿de quién se trata?

Después de una excelente temporada en la Liga Premier, ahora el conjunto arácnido está de vuelta en la categoría previa a la Primera División, en donde el nivel es cada vez más exigente.

El Club Alacranes de Durango continúa apuntalando su plantilla de cara al Torneo Apertura 2026 de la Liga de Expansión MX y este miércoles hizo oficial el regreso de uno de los futbolistas surgidos de su cantera.

¿De quién se trata?

Oficialmente, está de vuelta el duranguense Carlos Siqueiros, quien volverá a vestir la camiseta verdiblanca tras varios años de experiencia en otras instituciones.

La incorporación representa el retorno de un jugador que conoce la identidad del club y que fue parte de una de las etapas más exitosas en la historia reciente de la institución , por lo que su regreso ha generado expectativa entre la afición arácnida.

El camino a casa

Formado en las fuerzas básicas de Alacranes de Durango, Carlos Siqueiros fue parte del plantel campeón del Apertura 2021 de la Liga Premier y del Campeón de Campeones 2021-2022, logros que impulsaron el regreso del club a la Liga de Expansión MX.

Tras su primera etapa con el conjunto arácnido, continuó su carrera con Racing de Veracruz, donde ganó la Copa Conecta y el Torneo Internacional Premier, además de militar con Reboceros de La Piedad y Club Montañeses. Ahora vuelve a Durango con mayor experiencia, conocimiento de la institución y un fuerte vínculo con la afición.

Alacranes prepara más anuncios rumbo al nuevo torneo

Con la llegada de Carlos Siqueiros, la directiva informó que concluyó la primera etapa de conformación del plantel para el Apertura 2026, aunque adelantó que el trabajo de reforzamiento continuará durante los próximos días.

El club también confirmó que próximamente dará a conocer nuevas incorporaciones, además de presentar la nueva indumentaria para la temporada 2026-2027, iniciar la venta de abonos y anunciar la comercialización de palcos para los encuentros como local.

Alacranes de Durango se prepara para su regreso a la Liga de Expansión MX con el objetivo de conformar un equipo competitivo, y el retorno de un futbolista formado en casa como Carlos Siqueiros busca reforzar ese proyecto deportivo con identidad, experiencia y sentido de pertenencia.