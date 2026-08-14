Alacranes de Durango: el club anuncia que perderá a Eduardo González tras fractura

Alacranes de Durango tendrá una baja importante en su defensa durante las próximas semanas, luego de que el club confirmara la lesión de Eduardo González, quien estará alejado de las canchas por un periodo estimado de entre seis y ocho semanas.

A través de un reporte médico publicado en sus redes sociales, la institución duranguense dio a conocer que, después de los estudios realizados al futbolista, se determinó que presenta una fractura del arco cigomático izquierdo, además de un esguince cervical de primer grado.

Debido a ambas lesiones, González comenzará un proceso de recuperación que podría extenderse alrededor de dos meses, aunque el tiempo definitivo dependerá de su evolución y de las posteriores valoraciones realizadas por el cuerpo médico.

¿Cuánto tiempo estará fuera Eduardo González?

De acuerdo con la información proporcionada por Alacranes, el defensor permanecerá fuera de actividad entre seis y ocho semanas, periodo en el que continuará bajo tratamiento y seguimiento médico antes de recibir autorización para regresar a los entrenamientos.

El club puntualizó que el tiempo establecido es una estimación, por lo que su reincorporación dependerá directamente de la respuesta que tenga durante la rehabilitación .

De cumplirse el plazo máximo señalado por el equipo, González podría perderse una parte considerable de los compromisos que Alacranes dispute durante agosto y septiembre, convirtiéndose en una ausencia que obligará al cuerpo técnico a realizar ajustes en el sector defensivo.

Alacranes pierda a un elemento importante

La baja de Eduardo González llega mientras Alacranes de Durango continúa su participación en el Torneo Apertura 2026 de la Liga de Expansión MX, por lo que el conjunto duranguense tendrá que enfrentar sus siguientes compromisos sin uno de sus elementos defensivos.

Por el momento, el club no ha informado una fecha exacta para su regreso, por lo que habrá que esperar a las siguientes valoraciones médicas para conocer si su recuperación avanza dentro de los tiempos inicialmente previstos.