Alacranes de Durango: el club buscará continuar invicto al recibir al Tapatío

Alacranes de Durango afrontará un compromiso importante en sus aspiraciones de avanzar a la liguilla cuando reciba a Tapatío este sábado 17 de octubre en el estadio Francisco Zarco.

El encuentro, correspondiente a la jornada 13 del Apertura 2026 de la Liga de Expansión MX, enfrentará a dos equipos que llegan separados por apenas un punto y buscan mejorar su posición en la recta final del torneo.

Durango encendido

El conjunto duranguense viene de empatar sin goles en su visita a Jaiba Brava, resultado con el que alcanzó 18 unidades para ubicarse en el octavo puesto al término de la jornada 12 .

Su balance es de cinco victorias, tres empates y cuatro derrotas, con 11 anotaciones a favor y el mismo número en contra. Además, el empate en Tamaulipas dio continuidad a una recuperación que incluyó tres triunfos consecutivos antes de ese compromiso.

La defensa aparece como uno de los argumentos de Alacranes para encarar este desafío, en sus siete encuentros como visitante recibió solamente tres goles. Ahora, el reto será trasladar esa solidez al Francisco Zarco, donde acumula dos triunfos, un empate y dos descalabros.

Por la cercanía entre ambos clubes en la clasificación, una victoria permitiría a los locales llegar a 21 puntos y ampliar a cuatro unidades la distancia respecto al cuadro rojiblanco.

Tapatío llega con capacidad ofensiva

Del otro lado estará un Tapatío que cerró la fecha anterior en la novena posición con 17 puntos, producto de cinco triunfos, dos empates y cinco derrotas. Los visitantes presentan una diferencia importante respecto a Durango en sus registros de gol, han marcado 23 tantos y recibido 20.

En su presentación anterior cayeron 4-2 frente a Atlético La Paz en el estadio Akron, un encuentro en el que Daniel Villaseca y Vladimir Moragrega consiguieron las anotaciones rojiblancas.

¿Qué esperar del encuentro?

El cruce plantea una prueba para ambos, Alacranes necesitará contener a una ofensiva que ha mostrado recursos para marcar, mientras Tapatío buscará corregir los espacios que concedió ante La Paz.

Con tres jornadas por disputar, el margen para dejar puntos se reduce y el enfrentamiento directo adquiere mayor relevancia. Para Durango, hacer valer la localía representaría un paso importante en la búsqueda de la clasificación .

¿A qué y por dónde ver el Alacranes vs Tapatío?