Alacranes de Durango: el colombiano David Angulo se incorpora para el Apertura 2026

Alacranes de Durango anunció la incorporación del delantero colombiano David Angulo, quien se integrará al plantel que disputará el Torneo Apertura 2026 de la Liga BBVA Expansión MX.

El atacante llega con experiencia en diferentes categorías del futbol mexicano y con un palmarés que incluye campeonatos en la Liga Premier, la Liga de Expansión y el futbol de República Dominicana.

Su recorrido por clubes acostumbrados a competir por puestos importantes representa una de las principales cartas de presentación del nuevo refuerzo arácnido.

Amplia experiencia en el futbol mexicano

David Angulo ha desarrollado buena parte de su trayectoria profesional dentro del futbol mexicano, donde ha defendido las camisetas de Atlante, Correcaminos de la UAT, Tampico Madero y Tepatitlán FC.

Su paso por estas instituciones le permitió competir en diferentes contextos y adquirir experiencia en partidos de alta exigencia, tanto durante la temporada regular como en instancias decisivas.

El delantero también tuvo actividad fuera de México con Salcedo FC, conjunto de República Dominicana con el que continuó mostrando sus condiciones ofensivas y agregó un nuevo campeonato a su carrera.

Ese recorrido internacional se suma a su conocimiento de la Liga de Expansión, categoría en la que Alacranes buscará establecerse y competir desde las primeras jornadas del Apertura 2026.

Un delantero acostumbrado a disputar títulos

La trayectoria de Angulo incluye logros colectivos importantes. El atacante fue campeón de la Liga Premier con Tampico Madero y posteriormente conquistó la Liga de Expansión MX con Tepatitlán FC.

Con el conjunto jalisciense también obtuvo el título de Campeón de Campeones, mientras que con Tampico Madero alcanzó un subcampeonato dentro de la Liga de Expansión.

Durante su etapa con Salcedo FC, Angulo se proclamó campeón de la Liga Dominicana, resultado que amplió su palmarés y confirmó su capacidad para adaptarse a diferentes competencias.

Potencia y presencia en el área

Dentro del terreno de juego, David Angulo se caracteriza por su fortaleza física, movilidad en el frente de ataque y capacidad para jugar de espaldas a la portería.

El delantero puede funcionar como referencia ofensiva, proteger el balón y generar espacios para la llegada de sus compañeros . También cuenta con presencia dentro del área rival y condiciones para aprovechar oportunidades de definición.

Su incorporación aumentará la competencia interna en el ataque y ofrecerá al cuerpo técnico una alternativa con experiencia para enfrentar diferentes escenarios durante los partidos.