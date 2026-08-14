Alacranes de Durango: el equipo arácnido busca levantarse ante Cancún FC

Luego del complicado resultado obtenido en su regreso al Estadio Francisco Zarco, Alacranes de Durango buscará volver a la senda del triunfo cuando visite a Cancún FC, en actividad correspondiente a la Jornada 4 del Apertura 2026 de la Liga BBVA Expansión MX.

El conjunto dirigido por Héctor Jair Real llegará al compromiso después de caer 0-3 frente a Piratas , resultado que significó su primera derrota de la temporada.

Pese al tropiezo, los duranguenses han tenido un arranque positivo, pues anteriormente derrotaron a Tepatitlán y Atlético La Paz, resultados que les permitieron sumar seis unidades en sus primeros tres encuentros.

Alacranes quiere mantener el buen paso

Durango tendrá una nueva prueba lejos de casa, condición en la que hasta ahora ha conseguido buenos resultados. Los Alacranes llegan con la intención de dejar atrás lo ocurrido ante Piratas, duelo en el que sostuvieron el empate durante la primera mitad, pero terminaron recibiendo tres anotaciones en el complemento.

Enfrente estará un Cancún FC necesitado de puntos. Las Iguanas han perdido sus dos compromisos disputados en el Apertura 2026, frente a Leones Negros y Atlético Morelia , y permanecen sin unidades, aunque cuentan con un partido pendiente ante Dorados correspondiente a la primera jornada. En esos dos partidos, los quintanarroenses han marcado un gol y recibido seis.

Un enfrentamiento con pocos antecedentes

Cancún y Durango cuentan solamente con dos enfrentamientos previos en la Liga de Expansión. El primero terminó con empate sin goles en territorio quintanarroense, mientras que el más reciente dejó un partido de siete anotaciones, con victoria de Alacranes por 4-3 en el Clausura 2023.

El duelo también significará una nueva oportunidad para jugadores de experiencia como Jesús Escoboza y Luis Loroña, quienes forman parte del plantel duranguense en su regreso a la categoría.

¿A qué hora y por dónde ver el Cancún FC vs Alacranes?

De acuerdo con la programación oficial de la Liga BBVA Expansión MX, Cancún FC y Alacranes de Durango se enfrentarán este sábado 15 de agosto en el Estadio Andrés Quintana Roo, a las 19:00 horas, en uno de los encuentros correspondientes a la cuarta jornada del Apertura 2026 y se podrá ver a través de la señal de AYM Sports.