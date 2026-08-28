Alacranes de Durango: el equipo duranguense empata de visita ante Correcaminos

Los Alacranes de Durango cortaron una racha de tres derrotas consecutivas luego de empatar 0-0 como visitantes ante Correcaminos de la UAT en el Estadio Marte R. Gómez, resultado con el que el conjunto duranguense volvió a sumar dentro de la Liga de Expansión MX.

El cuadro duranguense buscó tomar la iniciativa desde los primeros minutos y apenas al 7', Rubén Domínguez estuvo cerca de sorprender con un remate de cabeza que pasó ligeramente desviado del poste derecho. Correcaminos respondió minutos después con aproximaciones de Tomás Sandoval y Bryan Mendoza que obligaron a la defensiva visitante a mantenerse atenta.

Alacranes generó peligro pero no concretó

Durante la recta final del primer tiempo, los dirigidos por Jair Real tuvieron algunas de sus aproximaciones más claras. Éric Cantú y Alonso Escoboza probaron desde diferentes sectores. Pese a las oportunidades, ambos conjuntos se marcharon al descanso con el 0-0 en el marcador.

La dinámica del encuentro cambió durante la segunda mitad. Apenas al minuto 52', Gerardo Moreno recibió la tarjeta roja, por lo que Correcaminos quedó con diez futbolistas y Durango pasó a tener superioridad numérica.

Los Alacranes intentaron aprovechar la situación y al 56' estuvieron nuevamente cerca de abrir el marcador. Alonso Escoboza recibió tras un saque de esquina y sacó un zurdazo dentro del área que pasó muy cerca del poste derecho.

La situación se complicó todavía más para los locales al minuto 72', cuando Walter Ortega recibió su segunda tarjeta amarilla y fue expulsado , dejando a Correcaminos con solamente nueve elementos para afrontar la recta final del encuentro.

Durango no pudo encontrar el gol

Con dos jugadores más sobre el terreno de juego, Durango adelantó líneas en busca de quedarse con los tres puntos. Éric Cantú tuvo una oportunidad importante al 74' con un disparo desde fuera del área que pasó apenas a un costado, mientras que Rubén Domínguez también probó fortuna minutos después, aunque su remate fue bloqueado.

El cuerpo técnico duranguense movió sus piezas durante los minutos finales con los ingresos de Luis Loroña, César Vega, Luis Gutiérrez, Carlos Siqueiros y Aldieri Valenzuela, intentando encontrar espacios ante un Correcaminos que se concentró en defender el empate.

Regreso a 'El Nido'

El empate permitió a Alacranes dejar atrás una seguidilla de tres derrotas y alcanzar siete unidades en el campeonato , aunque quedó la sensación de que pudo llevarse más después de disputar buena parte del complemento con dos futbolistas de ventaja.

Ahora, el conjunto duranguense regresará al Estadio Francisco Zarco, donde el próximo 4 de septiembre recibirá a Coyotes de Tlaxcala, en busca de reencontrarse con la victoria ante su afición.