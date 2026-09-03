Alacranes de Durango: el equipo duranguense recibe a los Coyotes de Tlaxcala

Alacranes de Durango volverá este viernes al Estadio Francisco Zarco con la intención de reencontrarse con la victoria cuando reciba a los Coyotes de Tlaxcala, en compromiso correspondiente a la Jornada 7 del Torneo Apertura 2026 de la Liga de Expansión MX.

Durango llega colocado en el undécimo lugar de la tabla general con siete puntos, producto de dos victorias, un empate y tres derrotas.

Alacranes busca cortar su sequía

El conjunto dirigido por Héctor Jair Real comenzó el campeonato con resultados positivos, pero posteriormente entró en una racha complicada que lo ha alejado momentáneamente de los primeros lugares.

Su última victoria llegó el pasado 1 de agosto, cuando venció por la mínima diferencia a Atlético La Paz . La semana anterior, Alacranes consiguió detener una racha de tres derrotas consecutivas al empatar 0-0 frente a Correcaminos de la UAT en el Estadio Marte R. Gómez.

Ahora, el regreso al Francisco Zarco representa una oportunidad importante para cortar una sequía de cuatro compromisos consecutivos sin conocer la victoria.

Coyotes llega motivado

Enfrente estará un Tlaxcala que tampoco ha tenido un comienzo sencillo durante el Apertura 2026.

Los Coyotes tuvieron que esperar hasta la sexta jornada para conseguir su primera victoria de la competencia , luego de acumular cinco encuentros consecutivos sin ganar.

La reacción finalmente llegó el pasado fin de semana, cuando la escuadra tlaxcalteca derrotó 3-1 a Venados de Yucatán en el Estadio Tlahuicole. Ismael Govea abrió el marcador durante la primera mitad y el conjunto dirigido por Arturo Ortega logró mantener el control para finalmente sumar sus primeros tres puntos del certamen.

El Francisco Zarco, clave para recuperar terreno

Más allá de la posición que ocupan ambos conjuntos, el partido representa una oportunidad importante para Alacranes de comenzar a recuperar terreno en el campeonato.

Alacranes y Coyotes ya cuentan además con un antecedente relativamente reciente dentro de la categoría. En marzo de 2023, durante la anterior etapa de Durango en la Liga de Expansión, los arácnidos consiguieron imponerse 2-1 sobre Tlaxcala como visitantes.

¿A qué hora y por dónde ver el Alacranes vs Coyotes?