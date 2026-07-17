Alacranes de Durango: exjugador arácnido, Daniel Mendoza, fallece en accidente

El Club Alacranes de Durango informó este viernes el fallecimiento de su exjugador Daniel Muñoz Mendoza, quien formó parte de una de las generaciones más recordadas de la institución al conquistar el campeonato del Clausura 2013 de la Liga de Nuevos Talentos de la Segunda División Profesional .

A través de sus redes sociales, la directiva arácnida expresó sus condolencias por la pérdida de quien defendió los colores del equipo y dejó huella dentro de la institución. En el mensaje compartido, el club manifestó su solidaridad con los familiares, amigos y seres queridos de Muñoz Mendoza, deseándoles fortaleza ante este difícil momento.

Un campeón en la historia de Alacranes

Además del mensaje de despedida, Alacranes publicó una esquela en la que recordó a Daniel Muñoz Mendoza como parte del plantel que consiguió el título del Clausura 2013, logro que permanece como uno de los capítulos importantes en la historia reciente del club.

“Hoy despedimos a un integrante de la Familia Alacrán”, escribió la institución.

¿Qué fue lo que pasó?

De acuerdo con la información difundida por medios locales, Daniel Muñoz Mendoza, de 35 años, perdió la vida tras un accidente carretero ocurrido cuando conducía un tractocamión cargado con madera sobre la carretera libre Durango-Gómez Palacio.

Aunque cuerpos de emergencia acudieron al lugar, el conductor ya no presentaba signos vitales. Las autoridades realizaron las diligencias correspondientes para esclarecer los hechos.

Diversas instituciones se suman a las condolencias

La noticia provocó numerosas muestras de solidaridad dentro y fuera del ámbito deportivo. La Facultad de Ciencias de la Cultura Física y Deportes de la Universidad Juárez del Estado de Durango (UJED) lamentó el fallecimiento de quien fuera uno de sus exalumnos, enviando un mensaje de apoyo a familiares y amistades.

En redes sociales también se multiplicaron los mensajes de aficionados, excompañeros y personas cercanas al exfutbolista, quienes recordaron su paso por Alacranes y enviaron palabras de aliento a su familia.