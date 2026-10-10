Alacranes de Durango empata ante la Jaiba Brava y firma cuatro partidos sin derrota

En un encuentro de mucha intensidad, disputa física y pocas concesiones, los Alacranes de Durango empataron 0-0 frente a la Jaiba Brava en el Estadio Tamaulipas, resultado que les permite extender a cuatro su racha de partidos consecutivos sin conocer la derrota y alcanzar las 18 unidades, manteniéndose en la lucha por la clasificación.

Primer Tiempo

Desde el silbatazo inicial, el conjunto arácnido mostró disposición para presionar alto e incomodar la salida del cuadro local. La propuesta duranguense buscó recuperar pronto el balón y generar espacios al frente; sin embargo, la Jaiba Brava respondió con intensidad y logró equilibrar las acciones en un primer tiempo marcado por el roce y la lucha constante en el mediocampo.

La defensa de Alacranes tuvo intervenciones oportunas para contener los avances locales, mientras que Jared Muñoz comenzó a convertirse en una pieza importante para mantener el arco en cero. El guardameta respondió con seguridad ante los intentos de la Jaiba, incluido un disparo peligroso que logró controlar en los últimos minutos de la primera mitad.

Segundo Tiempo

Alacranes también encontró oportunidades para inquietar la portería rival. Escoboza, Angulo y el Vikingo González buscaron generar peligro, aunque la defensa local y el arquero Kampa Ruiz evitaron que los intentos duranguenses se transformaran en gol.

Para el complemento, el conjunto arácnido incrementó su presencia ofensiva y tomó la iniciativa durante varios lapsos. Los ingresos de Aarón Ontiveros, David Oteo y Jared Torres buscaron darle nuevas alternativas al equipo, que comenzó a insistir con mayor frecuencia sobre el área de la Jaiba.

Osmar Muñoz probó con un disparo después de superar a dos rivales, mientras que Jared Torres y Luis Loroña tuvieron oportunidades por la vía aérea. Sin embargo, Kampa Ruiz respondió en repetidas ocasiones, convirtiéndose en uno de los protagonistas del encuentro al evitar la caída de su portería.

El partido dio un giro al minuto 66, cuando Magaña fue expulsado por el conjunto local, dejando a la Jaiba Brava con diez hombres. Alacranes intentó aprovechar la superioridad numérica y adelantó sus líneas en busca del tanto que rompiera el empate, pero se encontró con una defensa que resistió la presión y con un guardameta que volvió a responder cuando fue exigido.

En la recta final, y con siete minutos agregados, Alacranes volcó sus esfuerzos al frente y dispuso de nuevas oportunidades para llevarse los tres puntos. No obstante, el marcador permaneció sin cambios hasta el silbatazo final.