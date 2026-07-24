Alacranes de Durango: Eric Cantú llega al club para reforzar el mediocampo

Alacranes de Durango anunció la incorporación del mediocampista Eric Cantú, quien se suma al plantel que disputará el Torneo Apertura 2026 de la Liga BBVA Expansión MX.

El futbolista llega al conjunto arácnido con experiencia en Primera División, Liga de Expansión y competencias internacionales, además de un palmarés que incluye títulos con Rayados de Monterrey.

Su llegada representa una apuesta por fortalecer una de las zonas más importantes del campo, debido a que Cantú puede aportar equilibrio, circulación de balón y liderazgo dentro de un plantel ampliamente renovado .

Formado en las fuerzas básicas de Rayados

Eric Cantú desarrolló su proceso formativo dentro de las categorías inferiores de Rayados de Monterrey, institución con la que alcanzó el primer equipo y tuvo la oportunidad de competir al máximo nivel del futbol mexicano.

Durante su etapa con el club regiomontano formó parte de uno de los periodos más exitosos de la institución. El mediocampista integró planteles que conquistaron dos títulos de la Liga de Campeones de la Concacaf, además de un campeonato de Liga MX y una Copa MX.

Ese recorrido le permitió adquirir experiencia en partidos de alta exigencia y compartir vestidor con futbolistas acostumbrados a competir por campeonatos nacionales e internacionales.

Experiencia en Primera División y Liga de Expansión

Después de su paso por Monterrey, Cantú continuó su trayectoria en el Atlético de San Luis, donde sumó actividad en el máximo circuito.

El mediocampista también cuenta con amplio conocimiento de la Liga de Expansión MX, categoría en la que defendió las camisetas de Correcaminos de la UAT, Raya2 Expansión y Atlante.

Cantú conoce el ritmo, las exigencias y los distintos estilos que se presentan en la categoría, además de haber participado en instituciones con aspiraciones de protagonismo.

Con la llegada de Cantú, el conjunto duranguense continúa sumando futbolistas con recorrido y títulos a una plantilla que combinará experiencia, juventud y elementos identificados con la institución .

El mediocampista afrontará ahora el reto de adaptarse rápidamente al grupo y convertirse en una de las piezas que conduzcan el funcionamiento colectivo de Alacranes durante el Apertura 2026.