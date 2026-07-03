Alacranes de Durango: este será su calendario para el Apertura 2026 de la Liga de Expansión MX

La espera terminó para la afición verdiblanca. Alacranes de Durango ya conoce el camino que recorrerá durante el Torneo Apertura 2026 de la Liga BBVA Expansión MX, luego de que se diera a conocer el calendario oficial de la competencia, marcando el inicio de una nueva etapa para el conjunto duranguense.

¿Contra quién será el debut?

El equipo arácnido arrancará su participación el próximo 24 de julio, cuando visite al vigente campeón del circuito en un compromiso que pondrá a prueba al plantel desde la primera jornada.

Esta sin duda será una bienvenida exigente, pero también una oportunidad para comenzar con el pie derecho frente a uno de los rivales más fuertes de la categoría y sobretodo para que Alacranes vaya agarrando el ritmo de juego de la liga.

Aunque el conjunto arácnido iniciará el torneo fuera de casa, la afición tendrá que esperar dos semanas para volver a ver a su equipo en casa. Y es que el regreso de Alacranes al Francisco Zarco será en la Jornada 3 cuando los duranguenses reciban a Piratas FC en un duelo que promete un gran ambiente en las tribunas.

El regreso del futbol profesional al Zarco representa uno de los momentos más esperados por la afición, que buscará convertirse nuevamente en un factor importante para impulsar al equipo durante toda la temporada.

En total, Alacranes afrontará 15 partidos de fase regular, distribuidos en siete encuentros como local y ocho como visitante, con el objetivo de sumar la mayor cantidad de unidades posibles para instalarse en la liguilla y pelear por el campeonato.

Los juegos en ‘El Nido’

Durango, en sus juegos de local, necesitará del apoyo de sus aficionados si es que quiere dar una buena impresión y una gran actuación en su regreso a esta categoría, los partidos de temporada regular que se jugarán en Durango son:

7 de agosto – Piratas FC – 19:00 horas

– Piratas FC – 19:00 horas 22 de agosto – Leones Negros UdeG – 19:00 horas

– Leones Negros UdeG – 19:00 horas 4 de septiembre – Tlaxcala FC – 19:00 horas

– Tlaxcala FC – 19:00 horas 17 de septiembre – Cruz Azul (Club de Futbol Cruz Azul) – 19:00 horas

– Cruz Azul (Club de Futbol Cruz Azul) – 19:00 horas 3 de octubre – Mineros de Zacatecas – 19:00 horas

– Mineros de Zacatecas – 19:00 horas 17 de octubre – Chivas Tapatío – 21:00 horas

– Chivas Tapatío – 21:00 horas 31 de octubre – Atlético Morelia – 19:00 horas

Continúa la conformación del plantel

Mientras se acerca el arranque del campeonato, la directiva de Alacranes mantiene el trabajo en la integración del plantel que representará a Durango durante el Apertura 2026.

En los próximos días se espera que el club anuncie oficialmente a sus nuevos refuerzos, además de revelar detalles sobre la venta de abonos, la disponibilidad de palcos y la presentación del uniforme que utilizará el equipo en esta nueva campaña.

La expectativa entre la afición es alta, ya que el objetivo será volver a colocar a Alacranes entre los equipos protagonistas de la Liga de Expansión MX y convertir al Estadio Francisco Zarco en una de las plazas más complicadas para cualquier visitante.

Con calendario definido, una nueva temporada por delante y la ilusión renovada, el conjunto duranguense comienza oficialmente la cuenta regresiva para volver a la actividad y escribir un nuevo capítulo en su historia.