Alacranes de Durango: ¡Fiesta de goles! El equipo duranguense logra ganar 4-2 a Mineros

Alacranes de Durango volvió a hacer pesar su ofensiva y consiguió una importante victoria de 4-2 sobre Mineros de Zacatecas este sábado 3 de octubre, en actividad de la Jornada 11 del Apertura 2026 de la Liga de Expansión MX.

Pese a que se esperaba un juego intenso por parte de ambas escuadras, los locales salieron determinados en 'El Nido' y lograron imponer el ritmo desde muy temprano, aprovechando cada oportunidad.

Alacranes arranca con dominio

El conjunto duranguense prácticamente salió del vestidor con ventaja. Apenas al minuto 3', Jesús Escoboza apareció con un disparo desde fuera del área para abrir el marcador y poner rápidamente el 1-0.

La presión de los locales continuó y al 16' llegó el segundo. José Reyes Olguín, asistido por Sergio Flores, encontró espacio dentro del área para mandar el balón al fondo de las redes y ampliar la diferencia a 2-0.

Durango mantuvo el control durante buena parte del primer tiempo e incluso generó oportunidades para incrementar la ventaja, aunque el marcador ya no se movió antes del descanso.

Escoboza apareció en el Zarco

Para la segunda mitad, Alacranes realizó modificaciones buscando mantener la intensidad. Luis Gutiérrez Castellanos ingresó por Juan Angulo al comienzo del complemento, mientras que Miguel Lozano entró posteriormente en sustitución de Jan Ontiveros.

El encuentro también comenzó a calentarse. Al minuto 59, Leonardo Durán, de Mineros, recibió tarjeta roja, dejando al conjunto zacatecano con un hombre menos para buena parte del segundo tiempo. Durango aprovechó la superioridad numérica y al 62' volvió a aparecer Jesús Escoboza. El experimentado futbolista cobró un tiro libre directo y consiguió su segundo tanto de la noche para colocar un contundente 3-0.

Cinco minutos después llegó otro golpe de los locales. Al 69', Miguel Lozano Márquez, quien había ingresado desde el banquillo, apareció dentro del área para marcar el cuarto tanto de Alacranes y poner el partido 4-0.

Mineros reaccionó en la recta final

Cuando el encuentro parecía completamente definido, Mineros encontró espacios para recortar la diferencia. Al minuto 74', Castro consiguió el primer tanto de los visitantes para colocar el 4-1. La reacción zacatecana continuó y al 82', Luis Sandoval volvió a vencer la portería duranguense, acercando a Mineros con el 4-2.

Sin embargo, el tiempo ya no fue suficiente para una remontada y Durango administró los últimos minutos para quedarse con los tres puntos .

La tensión se mantuvo hasta el cierre. Además de la expulsión de Leonardo Durán durante el segundo tiempo, Pablo Padilla vio la tarjeta roja en el tiempo agregado, al 90+5', por lo que Mineros terminó el compromiso con nueve jugadores.

Triunfo importante para Durango

Con el silbatazo final se confirmó el 4-2 para Alacranes, en un partido en el que el conjunto duranguense mostró efectividad ofensiva.

A falta aún de múltiples resultados, el conjunto duranguense se encuentra de manera momentánea en la séptima posición con un total de 17 puntos. Ahora los hombres de Jair Real descansarán pues la otra semana se enfrentarán contra la Jaiba Brava.