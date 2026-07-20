Alacranes de Durango: inicia la venta del 'Abono Alacrán' para el Apertura 2026

Alacranes de Durango anunció que este lunes comenzará la venta del Abono Alacrán AP2026 , con el que los aficionados podrán asegurar su lugar para los siete partidos que el conjunto duranguense disputará como local durante la temporada regular del Torneo Apertura 2026 de la Liga BBVA Expansión MX.

¿Dónde se puede comprar?

La venta estará disponible tanto en línea como de manera presencial, los seguidores podrán adquirir el abono mediante la plataforma Boletomóvil o acudir directamente a la taquilla del Estadio Francisco Zarco, que tendrá atención de 9:30 a 14:00 horas y de 16:30 a 18:30 horas.

Con esta iniciativa, la institución busca facilitar el acceso de la afición y fortalecer el respaldo desde las tribunas en una campaña que marcará una nueva etapa para el club dentro de la Liga de Expansión.

El abono será completamente digital

Una de las principales características del Abono Alacrán AP2026, el cual tendrá un costo de $1,935, es que será completamente digital y estará disponible exclusivamente dentro de la aplicación de Boletomóvil.

De esta manera, los abonados podrán ingresar al Estadio Francisco Zarco utilizando su dispositivo móvil, sin necesidad de contar con boletos impresos. El club señaló que este sistema busca ofrecer un acceso más práctico, cómodo y seguro durante los encuentros como local.

Los aficionados que realicen la compra deberán descargar la aplicación y conservar ahí su abono para presentarlo en cada uno de los partidos incluidos durante la fase regular.

¿Qué incluye este abono?

El paquete permitirá el ingreso a los siete compromisos que Alacranes disputará en el Francisco Zarco durante la temporada regular del Apertura 2026.

Además, el club informó que los abonados contarán con acceso a los posibles encuentros de liguilla, así como con diferentes beneficios exclusivos que serán destinados a quienes formen parte de este programa durante la campaña.