Alacranes de Durango: llega al club Saúl 'Grillo' Ramírez para reforzar el ataque

Alacranes de Durango anunció la incorporación del delantero Saúl “Grillo” Ramírez, quien se suma al plantel que disputará el Torneo Apertura 2026 de la Liga BBVA Expansión MX.

El atacante llega con experiencia en distintas categorías del futbol mexicano y con el reto de convertirse en una de las alternativas ofensivas del conjunto arácnido . Su movilidad, presencia en el área y capacidad para atacar los espacios aparecen como algunas de las cualidades que buscará poner al servicio del equipo.

La llegada de Ramírez forma parte del proceso de conformación de un plantel competitivo, con el que Alacranes pretende responder desde las primeras jornadas de la nueva campaña.

Hecho en CU

Originario de Mérida, Yucatán, Saúl Ramírez comenzó su desarrollo futbolístico dentro de la organización de Pumas, donde formó parte de la categoría Sub-23.

Su paso por las fuerzas básicas universitarias le permitió completar una etapa importante de formación y adquirir herramientas para competir posteriormente en el futbol profesional.

Después de su proceso con Pumas, el delantero continuó su carrera en la Liga de Expansión MX con Venados FC, equipo de su tierra natal. Ahí sumó experiencia dentro de una categoría exigente y enfrentó un nivel de competencia que le permitió continuar con su crecimiento.

Una nueva alternativa para la ofensiva

Dentro del terreno de juego, Saúl Ramírez se caracteriza por su movilidad, inteligencia para encontrar espacios y disposición para participar en distintas zonas del ataque.

El delantero puede ofrecer profundidad, presencia dentro del área y una alternativa para modificar el funcionamiento ofensivo durante los partidos . Su reto será ganarse un lugar dentro del esquema y responder con goles a la confianza del cuerpo técnico.

Alacranes continúa sumando piezas para fortalecer cada una de sus líneas antes del inicio del Apertura 2026. La incorporación de Ramírez agrega juventud, experiencia y competencia interna a una ofensiva que buscará tener protagonismo durante la temporada.

El atacante yucateco tendrá ahora la oportunidad de comenzar una nueva etapa con el conjunto duranguense y consolidarse como una de las referencias al frente del equipo.