Alacranes de Durango: llega refuerzo en el mediocampo con experiencia en Expansión

Alacranes de Durango anunció la incorporación del mediocampista Luis Gutiérrez Castellanos, quien se suma al plantel que disputará el Torneo Apertura 2026 de la Liga BBVA Expansión MX.

El futbolista llega con experiencia tanto en la Primera División como en la Liga de Expansión, recorrido que buscará aprovechar para aportar dinamismo y variantes ofensivas al conjunto duranguense durante su regreso a la categoría.

Gutiérrez Castellanos se integra a un plantel que continúa tomando forma de cara al inicio de la campaña, con la intención de competir desde las primeras jornadas y consolidarse dentro de una liga exigente.

Formado en Santos Laguna

Luis Gutiérrez realizó parte importante de su proceso futbolístico dentro de la organización de Santos Laguna, institución en la que avanzó por distintas etapas hasta recibir la oportunidad de debutar en el máximo circuito del futbol mexicano.

Después de su etapa con Santos, el mediocampista continuó su carrera defendiendo los colores de Irapuato y Club Atlético La Paz, equipos con los que acumuló minutos dentro de la división de plata.

Ese recorrido le permitió conocer el ritmo de la competencia y enfrentarse a diferentes estilos de juego , experiencia que ahora buscará trasladar al proyecto de Alacranes.

Una opción de velocidad para el ataque

Dentro del terreno de juego, Gutiérrez se distingue por su movilidad, velocidad y capacidad para avanzar con la pelota desde el mediocampo.

El nuevo refuerzo puede contribuir en la generación ofensiva, especialmente mediante conducciones, rupturas entre líneas y apariciones en el último tercio del campo . Su intensidad también le permite participar en la presión y en la recuperación tras pérdida.

Estas características ofrecerán al cuerpo técnico una alternativa para modificar el ritmo de los partidos y contar con mayor profundidad cuando el equipo busque atacar por los costados o encontrar espacios entre la defensa rival.

Alacranes continúa conformando su plantel

La llegada de Luis Gutiérrez se suma a los movimientos realizados por Alacranes para fortalecer las distintas líneas del equipo antes del comienzo del Apertura 2026.

Gutiérrez tendrá ahora el reto de adaptarse rápidamente al grupo y ganarse un lugar dentro del mediocampo. Su experiencia previa en la categoría podría facilitar su integración y convertirlo en una pieza importante para el funcionamiento ofensivo del equipo.