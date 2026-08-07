Alacranes de Durango: los arácnidos caen 3-0 ante los Piratas en el Francisco Zarco

Alacranes de Durango sufrió una dolorosa derrota en casa luego de caer 3-0 ante los Piratas en la cancha del estadio Francisco Zarco, en un encuentro que se mantuvo cerrado durante la primera mitad, pero que terminó inclinándose por completo para la visita en el complemento.

Nada para nadie en los primeros 45

El conjunto duranguense logró sostener el empate sin anotaciones durante el primer tiempo, aunque Piratas fue el equipo que generó mayor peligro y encontró sus mejores oportunidades principalmente mediante disparos desde fuera del área y acciones a balón parado.

Durango también tuvo aproximaciones antes del descanso. Alonso Escoboza probó suerte dentro del área al minuto 32', mientras que Juan Angulo y César Vega encontraron espacios para rematar para el conjunto visitante, aunque sus intentos fueron rechazados o terminaron fuera del arco.

Piratas rompe el partido en el segundo tiempo

La historia cambió apenas diez minutos después de la reanudación. Al minuto 55', Ibe Fofana apareció dentro del área para conectar un disparo con la pierna derecha tras un error en defensiva por parte de Durango y mandar el balón al fondo de las redes, colocando el 1-0 para Piratas y obligando a los Alacranes a modificar su planteamiento.

Al 64', Jesús Venegas apareció sin marca y con espacio desde fuera del área y sacó un disparo rastrero que terminó junto al poste izquierdo para ampliar la ventaja visitante a 2-0.

Con dos goles de diferencia, Durango comenzó a mover sus piezas, colocando a José Castillo por la banda para poder buscar peligro.

Conforme avanzó el encuentro, Durango tomó mayores riesgos en busca del descuento, situación que también permitió a Piratas encontrar espacios para atacar. El cuadro visitante siguió generando peligro e incluso estuvo cerca de aumentar la diferencia con aproximaciones.

Cuando el partido entraba en sus últimos minutos, Piratas terminó por sentenciar cualquier posibilidad de reacción duranguense. Al minuto 87', Juan Gamboa recibió dentro del área y definió con la pierna derecha para marcar el tercer tanto de los visitantes y colocar cifras definitivas de 3-0.

El próximo capítulo

De esta manera, Durango se llevó un duro revés frente a su afición en el Francisco Zarco, en un encuentro en el que consiguió mantener el equilibrio durante el primer tiempo, pero terminó siendo superado después del descanso con tres anotaciones de Piratas.

Tras esta amarga derrota de Alacranes, ahora tendrán que aprender de la derrota y avanzar pues en la siguiente jornada les toca viajar hasta Quintana Roo para enfrentarse al Cancún FC el sábado 15.