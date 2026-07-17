Alacranes de Durango: los arácnidos confirman la llegada del delantero Luis Loroña

Alacranes de Durango continúa con la conformación de su plantel para el Torneo Apertura 2026 de la Liga BBVA Expansión MX y confirmó la llegada del delantero Luis Loroña, quien se incorpora al conjunto duranguense para aportar experiencia, liderazgo y capacidad goleadora.

El atacante cuenta con una extensa trayectoria dentro del futbol mexicano y también suma experiencia internacional , elementos que buscará poner al servicio de un equipo que prepara su regreso a la categoría de plata con la intención de competir desde las primeras jornadas.

Conocimiento del circuito

Luis Loroña conoce ampliamente la exigencia de la Liga de Expansión MX, competencia en la que ha formado parte de distintos proyectos y donde logró conquistar algunos de los títulos más importantes de su carrera.

Dentro de su palmarés sobresalen el Campeonato de Liga y el Campeón de Campeones obtenidos con Cancún FC, logros que respaldan la experiencia del delantero en partidos de alta presión y en planteles con aspiraciones de pelear por los primeros lugares.

A lo largo de su trayectoria, Loroña ha defendido las camisetas de Atlético La Paz, Cancún FC, Tepatitlán FC, Jaguares de Chiapas, Puebla, Querétaro, Cimarrones de Sonora, Correcaminos UAT, Loros de Colima, Zacatepec, Atlético Morelia y Jaiba Brava.

Además, el atacante vivió una etapa fuera del país al militar con el Municipal Pérez Zeledón de Costa Rica, experiencia que le permitió sumar minutos en otro entorno competitivo y ampliar su recorrido profesional.

Alacranes suma competencia en el ataque

Con la incorporación de Luis Loroña, Alacranes agrega profundidad y competencia a su zona ofensiva. La experiencia del delantero podría resultar importante tanto dentro del terreno de juego como en el acompañamiento de los futbolistas jóvenes que buscan consolidarse en el primer equipo.

Bajo este contexto, el sonorense se suma así al nuevo proyecto de Alacranes, que buscará aprovechar su capacidad para generar peligro en el área y convertirlo en una de las referencias ofensivas durante la próxima campaña de la Liga de Expansión MX.