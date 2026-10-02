Alacranes de Durango: los duranguenses reciben a Mineros de Zacatecas en la Jornada 11

Alacranes de Durango volverá al Estadio Francisco Zarco este sábado 3 de octubre para enfrentar a Mineros de Zacatecas, en partido correspondiente a la Jornada 11 del Apertura 2026 de la Liga de Expansión MX.

Durango busca su tercera victoria consecutiva

El conjunto arácnido llega con dos triunfos al hilo, primero superó 2-0 a Cruz Azul Hidalgo y posteriormente consiguió los tres puntos ante Dorados .

Estos resultados le permitieron alcanzar 14 unidades y ubicarse en el décimo puesto de la clasificación. Además de las victorias, Durango mantuvo su portería sin anotaciones en ambos encuentros, una condición que buscará prolongar frente a un rival con mayor producción ofensiva.

Mineros también atraviesa un buen momento

La escuadra dirigida por Luis Muñoz, “El Teco”, ocupa el cuarto lugar con 17 puntos, producto de cinco victorias, dos empates y tres derrotas.

Los zacatecanos también ganaron sus dos compromisos más recientes, derrotaron 1-0 a Tepatitlán como visitantes y después vencieron 3-0 a Piratas de Veracruz , con un doblete de Alonso Sandoval.

Tres puntos separan a ambos equipos

La diferencia entre los clubes añade importancia al enfrentamiento, una victoria permitiría a Alacranes igualar las 17 unidades con las que Mineros llega a esta jornada, aunque su posición final dependerá de los criterios de desempate y de los demás resultados.

Para los visitantes, ganar significaría conservar distancia respecto a Durango y fortalecer su presencia en la parte alta. El duelo reúne así a dos equipos que buscan extender sus respectivas rachas antes del cierre del calendario regular.

El Francisco Zarco, escenario de una prueba importante

El regreso a casa dará a Alacranes la oportunidad de acompañar sus recientes resultados con otro triunfo ante su afición. Después de imponerse en territorio sinaloense, el equipo buscará aprovechar el encuentro en el Francisco Zarco para sostener su avance.

Por la diferencia de puntos y el momento de ambos conjuntos, el compromiso puede influir en la lucha por los puestos de liguilla y marcar el rumbo de Durango durante las jornadas restantes.

¿A qué hora y por dónde ver el Alacranes vs Zacatecas?