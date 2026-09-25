Alacranes de Durango: los duranguenses visita a Dorados con la mira puesta en escalar posiciones

Alacranes de Durango volverá a la actividad este sábado 26 de septiembre cuando visite a Dorados de Sinaloa en el estadio El Encanto, dentro de la Jornada 10 del Apertura 2026 de la Liga de Expansión MX.

El conjunto duranguense llegará ubicado en la posición 11 de la tabla general con 11 puntos, producto de tres triunfos, dos empates y cuatro derrotas . Alacranes ha marcado seis goles y recibido nueve en sus primeros nueve compromisos, por lo que buscará aprovechar el cierre de la fase regular para acercarse a la zona alta de la clasificación.

Durango llega con impulso

Los dirigidos por Durango vienen de conseguir un resultado importante al imponerse 2-0 a Cruz Azul Hidalgo en el estadio Francisco Zarco, resultado que les permitió cortar una racha de tres partidos sin victoria.

Ahora la misión será mantener esa mejoría lejos de casa ante un rival que llega en uno de sus mejores momentos de la temporada. Dorados ocupa la octava posición con 13 unidades, dos más que Alacranes, y acumula cuatro partidos consecutivos sin perder.

Dorados vive un repunte en el Apertura 2026

El equipo dirigido por Luis Orozco ha mostrado una mejoría considerable después de un inicio irregular. Sus únicas derrotas del torneo llegaron ante Venados y Atlético Morelia, mientras que su producción ofensiva ya alcanza los 17 goles, cifra considerablemente superior a los seis que registra Durango.

Además, Dorados disputará el encuentro en el estadio El Encanto de Mazatlán, inmueble que utiliza como casa durante el Apertura 2026 después de dejar temporalmente Culiacán. El cambio de sede forma parte de una temporada en la que el conjunto sinaloense ha logrado superar buena parte de las dificultades que vivió durante el torneo anterior.

Un historial bastante parejo entre ambos

El duelo puede resultar importante para las aspiraciones de ambos en la recta final del torneo. Alacranes podría alcanzar o incluso superar a Dorados en puntos dependiendo de los resultados de la jornada, mientras que los sinaloenses intentarán mantener su racha positiva y acercarse a los primeros lugares.

Así, Durango enfrentará una salida exigente, pero también una oportunidad para confirmar la reacción mostrada en su último compromiso. El balón comenzará a rodar este sábado a las 19:00 horas en Mazatlán y la transmisión será por ESPN, en un choque entre dos equipos separados por apenas dos puntos en la clasificación.