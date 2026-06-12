Alacranes de Durango: ¡OFICIAL! El equipo duranguense llegará a la Liga de Expansión

Los Alacranes de Durango volverán a formar parte de la Liga de Expansión MX. La noticia fue confirmada este jueves a través de un comunicado emitido por la Liga Premier y la Federación Mexicana de Futbol, donde se informó que el conjunto duranguense ocupará una plaza en la división de plata del futbol mexicano a partir de la temporada 2026-2027.

La decisión representa un importante paso para la institución albiverde, que apenas semanas atrás disputó la final de la Serie A de Liga Premier y finalizó como subcampeón de la campaña 2025-2026.

Un regreso esperado por la afición duranguense

La noticia llega después de varias semanas de especulación sobre el futuro de la franquicia . Desde el descenso administrativo que sufrió el club tras su paso por la Liga de Expansión en 2022, la afición había mantenido la esperanza de volver a ver futbol de esta categoría en el Estadio Francisco Zarco.

El regreso representa una nueva oportunidad para consolidar un proyecto deportivo que ha mostrado crecimiento constante en los últimos años. Bajo la administración actual, Durango logró convertirse nuevamente en uno de los equipos protagonistas de la Liga Premier , alcanzando instancias finales y manteniendo una base sólida tanto dentro como fuera de la cancha.

El comunicado que confirmó la noticia

La información fue difundida mediante un comunicado oficial de la Liga Premier, donde se señala que el Club Durango, subcampeón de la Serie A en la temporada 2025-2026, será el equipo que participará en la Liga de Expansión MX a partir del próximo torneo.

El anuncio sorprendió a gran parte del entorno futbolístico nacional, ya que durante las últimas semanas no existía una confirmación pública sobre los movimientos que se realizarían dentro de la categoría.

La publicación fue suficiente para encender el entusiasmo entre los aficionados duranguenses, quienes rápidamente comenzaron a celebrar el retorno del equipo a una competencia de mayor nivel.

Sin embargo, hasta el momento de la publicación de esta nota, ni Alacranes de Durango ni la Liga de Expansión MX han emitido un comunicado adicional detallando las condiciones de la incorporación, el formato de participación o los aspectos administrativos relacionados con el regreso del club.

A la espera de más detalles

Aunque la noticia ya fue oficializada por la Liga Premier, todavía quedan interrogantes por resolver de cara a la temporada 2026-2027. Entre ellas destacan la conformación del plantel, la planeación deportiva, los requisitos de certificación y los posibles movimientos institucionales que acompañarán el regreso del equipo a la Liga de Expansión.

Por ahora, lo que sí es una realidad es que Durango volverá a tener representación en la segunda categoría del futbol mexicano. Para una afición que ha acompañado al club en cada etapa de su historia reciente, el anuncio marca el inicio de una nueva ilusión y la oportunidad de escribir otro capítulo importante en la historia de los Alacranes.