Alacranes de Durango: ¡Otro más! Rubén Domínguez llega para reforzar el mediocampo

Alacranes de Durango continúa con la conformación de su plantilla para afrontar el Torneo Apertura 2026 de la Liga BBVA Expansión MX y anunció la incorporación del mediocampista Rubén Domínguez, futbolista que cuenta con una amplia experiencia en el balompié mexicano y un destacado historial de campeonatos.

El nuevo elemento del conjunto duranguense se desempeña en el centro del campo, donde buscará aportar equilibrio, recuperación de balón, visión de juego y liderazgo a un equipo que continúa sumando piezas para encarar su regreso a la categoría de plata del futbol mexicano.

Formación en la cantera de Chivas

Rubén Domínguez realizó su proceso formativo dentro de las fuerzas básicas de las Chivas Rayadas del Guadalajara, institución en la que participó desde las categorías juveniles y comenzó a desarrollar su perfil competitivo.

Durante su paso por la cantera rojiblanca consiguió el subcampeonato en la categoría Sub-15, el bicampeonato con el representativo Sub-17 y el título con Chivas Sub-20 . También formó parte del equipo que alcanzó el subcampeonato de la Segunda División.

Estos resultados le permitieron adquirir experiencia en encuentros decisivos desde una etapa temprana de su carrera, además de acostumbrarse a competir en planteles con exigencia y aspiraciones de campeonato.

Experiencia y títulos en el futbol mexicano

La trayectoria profesional del mediocampista continuó con Alebrijes de Oaxaca, conjunto con el que logró conquistar el campeonato de la entonces Liga de Ascenso. Posteriormente defendió los colores de Cimarrones de Sonora, club con el que consiguió el subcampeonato de la Liga de Expansión MX.

Uno de los periodos más destacados de su carrera se presentó con la Jaiba Brava, institución en la que se convirtió en una pieza importante dentro del mediocampo y acumuló diferentes logros.

Con el conjunto celeste obtuvo el bicampeonato de la Liga Premier, el título de Campeón de Campeones de la categoría y un campeonato de la Liga de Expansión MX . Además, registró un subcampeonato de liga y otro en el Campeón de Campeones.

Un refuerzo clave en medio campo

Dentro del terreno de juego, Rubén Domínguez se caracteriza por su inteligencia táctica, capacidad para distribuir el balón y manejo de los tiempos del partido. También puede colaborar en labores de recuperación y generación ofensiva.

Con esta incorporación, la directiva duranguense mantiene su intención de construir una plantilla competitiva, integrada por jugadores que conocen la categoría y que están acostumbrados a disputar fases finales y pelear por campeonatos.