Alacranes de Durango pega primero en la ida de cuartos de final tras vencer 1-0 a Leones Negros

Alacranes de Durango dio el primer golpe en los cuartos de final del Apertura 2026 al imponerse 1-0 a Leones Negros en el Estadio Francisco Zarco, en un encuentro intenso y disputado que se mantuvo sin goles durante gran parte de la noche. Los duranguenses llegaron a la liguilla como séptimos de la clasificación con 24 puntos, mientras que los universitarios lo hicieron como sublíderes con 30 unidades, diferencia que pocas veces se reflejó sobre el terreno de juego.

El cuadro local mostró intención ofensiva desde la primera mitad. Juan Angulo generó peligro con un centro que obligó la salida del arquero visitante al minuto 35, mientras que Jared Torres, quien ingresó de cambio antes de la media hora, estuvo cerca de sorprender con un remate que terminó bloqueado por la zaga de la Universidad de Guadalajara. La intensidad también quedó reflejada en las amonestaciones y en un juego constantemente disputado en el mediocampo.

El 'Nido' fue una fortaleza

Aunque el marcador permaneció sin movimiento al descanso, Alacranes dejó claro que no estaba dispuesto a limitarse a resistir frente a uno de los mejores equipos del torneo. La insistencia local se mantuvo tras la reanudación, con un disparo de Ismael Reyes al 48' y una doble oportunidad que obligó al arquero visitante a intervenir ante Alonso Escoboza y Giovanni Vega apenas unos minutos después.

Con el paso de los minutos, los arácnidos continuaron empujando. Angulo volvió a avisar con un remate de cabeza y Jared Torres protagonizó una de las acciones más peligrosas de la noche al 76', cuando se quedó cerca de abrir el marcador. Sin embargo, Leones Negros también respondió y encontró espacios para inquietar a la defensa duranguense.

El héroe de la jornada

La respuesta de Leones Negros también exigió a la defensiva local. Jared Muñoz intervino en varias ocasiones para mantener el cero y al 77' firmó una atajada determinante que evitó la caída de su marco. Apenas unos minutos después, el panorama se complicó para los dirigidos por Héctor Real, ya que Andy García vio la tarjeta roja, dejando a su equipo con diez hombres para encarar el cierre del compromiso.

Cuando el empate parecía firmado, Alacranes encontró la jugada que cambió la noche. Al minuto 88, un tiro libre terminó en el área y Eric Cantú apareció para conectar de cabeza y enviar el balón al fondo de las redes. El tanto desató la celebración en el Francisco Zarco, selló el 1-0 para los duranguenses y les permitió tomar ventaja en una serie que se definirá el próximo 8 de noviembre en Guadalajara, donde estará en juego el pase a las semifinales.