Alacranes de Durango: ¿qué necesita el equipo para meterse a la liguilla? Aquí te contamos

Los Alacranes de Durango llegan a la recta final del Apertura 2026 de la Liga BBVA Expansión MX dependiendo de sí mismos para mantenerse dentro de puestos de liguilla.

Después de vencer 4-2 a Mineros de Zacatecas, el conjunto duranguense alcanzó 17 puntos y se encuentra en la zona límite de clasificación, empatado en unidades con Cancún y Mineros, mientras Correcaminos aparece apenas un punto detrás.

La situación cambió considerablemente para los arácnidos después de enlazar tres triunfos consecutivos ante Cruz Azul Hidalgo, Dorados y Mineros . Durango registra cinco victorias, dos empates y cuatro derrotas después de 11 compromisos, con cuatro fechas todavía por disputar en el calendario regular.

El último trazo de Alacranes

El calendario restante no será sencillo. Alacranes tendrá que visitar primero a Tampico Madero, posteriormente recibirá a Tapatío en el Francisco Zarco, viajará para enfrentar a Venados de Yucatán y cerrará la fase regular en casa contra Atlético Morelia.

Esto significa que Durango todavía tiene 12 puntos disponibles y puede alcanzar un máximo de 29 . Sin embargo, más que pensar en ganar todos los compromisos, la clave estará en construir una cifra que le permita mantenerse entre los primeros ocho.

Con tres victorias en sus últimos cuatro partidos llegaría a 26 unidades, una cantidad que lo pondría en una posición muy favorable para avanzar. Dos triunfos, un empate y una derrota lo llevarían a 24, cifra que también podría resultar suficiente, aunque en ese escenario dependería más de lo que hagan sus perseguidores y de los criterios de desempate.

Con solamente dos victorias, Durango terminaría con 23 puntos, por lo que el margen sería mucho más reducido.

El primer paso

Los próximos dos encuentros parecen particularmente importantes. Tampico Madero se encuentra por debajo de Durango en la clasificación, mientras que Tapatío es uno de los equipos directamente involucrados en la pelea por los últimos boletos.

El duelo contra el conjunto rojiblanco tiene valor adicional porque se trata prácticamente de un enfrentamiento directo, una victoria de Alacranes significaría sumar tres puntos y, al mismo tiempo, evitar que Tapatío los consiga.

Sin embargo, el conjunto jaliscience lleva una ligera ventaja, y es que tienen un juego pendiente contra el equipo de Tepatitlán, por lo que ahí podría dejar ligeramente atrás a Durango.

Un cierre complicado

El calendario de quienes rodean a Durango también tendrá cruces importantes. Cancún todavía deberá medirse con Mineros, Venados, Tepatitlán y Tampico; Correcaminos enfrentará a Alebrijes, Dorados, Tlaxcala y cerrará contra Venados.

Tapatío, por su parte, tendrá cinco compromisos pendientes debido a que aún debe disputar su partido aplazado contra Tepatitlán. Además de enfrentar a La Paz y posteriormente visitar a Durango, tendrá duelos frente a Morelia y Piratas, por lo que todavía posee margen para escalar posiciones.

La buena noticia para el cuadro duranguense es que, después de tres victorias consecutivas, depende de sí mismo al momento. Una cosecha cercana a los 24 o 26 puntos lo colocaría en muy buena posición para disputar la fase final, quedarse alrededor de 21 o 22, en cambio, obligaría a esperar una combinación considerable de resultados.