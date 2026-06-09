¿Alacranes de Durango reaparece en los planes de la FMF para Expansión MX? Esto es lo que sabemos

Alacranes de Durango volvió a instalarse en la conversación futbolera este martes, luego de que nuevas versiones en redes sociales reactivaran el rumor de un posible regreso del club a la Liga de Expansión MX. No existe anuncio oficial, pero la especulación tomó fuerza a partir de publicaciones que circularon desde temprano y que colocaron nuevamente a Durango como candidato para ocupar un lugar en el circuito.

El movimiento estaría relacionado con los ajustes que la Federación Mexicana de Futbol analiza para la categoría, en un escenario donde varias franquicias atraviesan procesos de venta, reubicación o reestructuración. En ese contexto, el nombre de Alacranes reapareció como una plaza con arraigo, respaldo social y un proyecto deportivo que, pese a competir en Liga Premier, se mantuvo en el radar nacional durante toda la temporada.

Una voz autorizada lo da por hecho

La versión ganó tracción luego de que el periodista David Medrano afirmara que Durango figura entre las opciones consideradas para cubrir el espacio que dejaría Irapuato, equipo cuya situación administrativa y deportiva ha sido objeto de especulación en las últimas semanas. La mención fue suficiente para detonar una oleada de reacciones entre aficionados y seguidores del club, quienes interpretaron el mensaje como una señal de que el regreso podría estar más cerca de lo previsto.

En redes sociales, el rumor se propagó con rapidez. Usuarios retomaron estadísticas, antecedentes recientes y el desempeño del equipo para argumentar que la plaza cumple con los requisitos deportivos y de infraestructura. Otros, más cautelosos, recordaron los problemas administrativos que frenaron al club en 2023 y advirtieron que cualquier retorno dependería de cumplir con criterios financieros que la categoría exige.

¿Realidad o humo?

Aun así, el ambiente en Durango cambió. La posibilidad, aunque no confirmada, reactivó el entusiasmo de una afición que no ha dejado de reclamar un lugar en el futbol profesional. El equipo, que viene de una campaña sólida, aparece nuevamente en el mapa de discusiones sobre la reconfiguración de la liga.

Por ahora, todo permanece en el terreno del rumor. No hay postura oficial del club ni de la Liga de Expansión, pero la combinación de publicaciones recientes y la mención de Medrano volvió a colocar a Alacranes en la antesala de una decisión que podría modificar su futuro inmediato.