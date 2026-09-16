¡Alacranes de Durango regresa a casa! Participa por boletos para el juego ante Cruz Azul Hidalgo

Alacranes de Durango volverá a la cancha del estadio Francisco Zarco para disputar un nuevo compromiso del Apertura 2026, donde este jueves 17 de septiembre recibirá a Cruz Azul Hidalgo, dentro de la Jornada 9 de la Liga BBVA Expansión MX.

Ambos equipos llegan necesitados de una victoria, pues después de ocho jornadas acumulan ocho puntos, producto de dos triunfos, dos empates y cuatro derrotas. El conjunto duranguense viene de caer por la mínima ante Alebrijes de Oaxaca, mientras que la escuadra cementera igualó 1-1 frente a Piratas FC.

El duelo comenzará a las 19:00 horas y representa una oportunidad para que Alacranes aproveche su condición de local y se despegue de un rival directo en la parte baja de la clasificación.

Para que la afición pueda acompañar al equipo desde las tribunas, El Siglo de Durango tendrá boletos para sus lectores, quienes podrán obtenerlos mediante una sencilla dinámica.

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