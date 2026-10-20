Alacranes de Durango rinde homenaje a Osmar y Jared Muñoz tras sumar 100 partidos oficiales

Dos de los futbolistas más representativos de la etapa reciente de Alacranes de Durango alcanzaron una marca significativa. El defensor Osmar Muñoz y el guardameta Jared Muñoz llegaron a los 100 partidos oficiales con la camiseta verdiblanca, cifra que fue reconocida por la directiva del club durante el más reciente encuentro del conjunto duranguense.

Se han ganado el cariño de la afición

La trayectoria de Osmar está ligada a algunos de los capítulos más importantes de la institución durante los últimos años. El zaguero formó parte del plantel que conquistó el Apertura 2021 de la Liga Premier y posteriormente el Campeón de Campeones de la temporada 2021/2022, además de integrar el grupo que acompañó a Alacranes durante su paso a la Liga de Expansión MX.

Uno de los momentos más recordados de su carrera con el club llegó en la final del Campeón de Campeones ante Mazorqueros, cuando fue el encargado de abrir el marcador de la serie. Tras concluir su primera etapa en Durango, continuó su carrera con Celaya y posteriormente con Mineros de Zacatecas antes de regresar al conjunto arácnido para una segunda etapa.

Titulares indiscutibles en el conjunto verdiblanco

Del otro lado de la cancha, Jared Muñoz construyó su historia desde la portería. El guardameta llegó al club en julio de 2023 y en poco tiempo se adueñó de la titularidad, convirtiéndose en una de las piezas más constantes del plantel. La continuidad bajo los tres postes le permitió acumular partidos de manera regular hasta alcanzar la barrera de los 100 encuentros con la institución.

Su importancia dentro del proyecto quedó reflejada en 2025, cuando las restricciones de elegibilidad parecían marcar su salida del equipo. Sin embargo, una modificación reglamentaria permitió registrar nuevamente a futbolistas nacidos en 1997 y la directiva apostó por mantenerlo en el plantel, respaldando la confianza que había construido desde su llegada a Durango y el papel que desempeñaba dentro de la estructura deportiva.

La conmemoración por los 100 partidos reconoce mucho más que una cifra. En el caso de Osmar, representa una trayectoria ligada a algunos de los títulos más importantes en la historia reciente del club; en el de Jared, la consolidación como uno de los jugadores más regulares de los últimos años. Ambos alcanzaron la marca convertidos en referentes de una institución de la que ya forman parte de su memoria reciente.