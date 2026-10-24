Alacranes de Durango sufre una amarga derrota de 3-2 ante Venados FC en un dramático cierre

En un cierre dramático, cargado de tensión y polémica, los Alacranes de Durango sufrieron una dolorosa derrota por 3-2 ante Venados FC en el estadio Carlos Iturralde. El conjunto arácnido mostró personalidad y tomó la ventaja en dos ocasiones de la mano de Osmar Muñoz. Sin embargo, cuando parecía que se llevarían un resultado positivo de territorio yucateco, el partido dio un giro inesperado que inclinó la balanza a favor de los locales en tiempo agregado.

Durante la primera mitad, Venados intentó imponer condiciones sobre el arco defendido por Jared Muñoz, quien respondió con firmeza. Alacranes resistió y encontró espacios: al minuto 37, un disparo de Reyes obligó al guardameta rival a enviar a tiro de esquina y, al 38’, el silbante señaló penal a favor de la visita. Osmar Muñoz tomó la responsabilidad desde los once pasos y al minuto 39 convirtió el 0-1 con el que se fueron al descanso.

Mantuvieron la ilusión hasta el final

Para la segunda parte, el cuadro local incrementó la presión obligando a la defensiva duranguense a redoblar esfuerzos,con apariciones de Jared y una intervención defensiva clave de Osmar. Al minuto 72 llegó una jugada determinante: el árbitro señaló penal para Venados y Lora convirtió al 73’ para el 1-1. La polémica continuó al minuto 75, cuando a los de casa les invalidaron un gol por fuera de lugar.

Sin renunciar al triunfo, Alacranes volvió a adelantarse al minuto 78, cuando Osmar Muñoz apareció de nuevo para poner el 1-2. La ilusión arácnida renació; sin embargo, cuando los visitantes se acercaban al objetivo, Naveda apareció al minuto 82 para marcar el 2-2 con un cabezazo que venció a Muñoz y le devolvió la vida a los locales.

Una acción arbitral detuvo el sueño

El árbitro añadió cinco minutos y, en el cierre, llegó la jugada más controversial: al minuto 93, el silbante señaló un nuevo penal a favor de Venados. Tras la ejecución de Lora al minuto 97, los locales consiguieron el 3-2 definitivo, consumando la remontada y dejando a Durango sin oportunidad de reaccionar tras un partido donde se mantuvo siempre en la pelea.

La caída deja un trago amargo para los arácnidos, que lucharon todo el encuentro pero terminaron castigados en un desenlace dramático y marcado por decisiones arbitrales. Durango deberá dar vuelta a la página de inmediato, pues se jugará la clasificación a la liguilla el próximo sábado 31 de octubre ante Atlético Morelia, en punto de las 19:00 horas en la cancha del estadio Francisco Zarco.