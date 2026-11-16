Con la mira puesta en la próxima temporada, Alacranes de Durango comenzó los movimientos en su plantilla al confirmar las salidas de Luis Loroña e Iñaki Castillo, dos futbolistas que formaron parte del proyecto albiverde durante el Apertura 2026. Las bajas se suman al retiro de Luis ‘Vaquero’ Morales, por lo que el club ya registra tres movimientos relevantes de cara a la conformación de su plantel para la siguiente campaña.

Experiencia en ataque

La salida de Luis Loroña representa la de uno de los elementos con mayor recorrido profesional dentro del vestidor. El delantero sonorense llegó a Durango para el Apertura 2026 respaldado por una trayectoria que incluyó equipos como Puebla, Querétaro, Atlético Morelia, Cancún FC, Cimarrones de Sonora y Jaiba Brava, además de una experiencia internacional con Pérez Zeledón de Costa Rica.

Durante su etapa con los arácnidos, el delantero sonorense aportó experiencia y alternativas en el eje de ataque dentro de una plantilla que combinó juventud y recorrido en el circuito de Expansión. Su incorporación fue uno de los movimientos más relevantes realizados por la institución para afrontar su regreso a la categoría.

Reconfiguración del plantel

Por su parte, Iñaki Castillo concluye un ciclo que inició en julio de 2025, cuando se incorporó al conjunto duranguense. El defensor capitalino permaneció más de un año en la institución y formó parte de distintos procesos deportivos del club, aportando profundidad a la zona baja.

Las dos bajas confirmadas implican la salida de perfiles distintos dentro de la plantilla. Mientras Loroña aportaba liderazgo y experiencia en ofensiva, Castillo representaba una alternativa joven en la retaguardia, por lo que ambos movimientos impactan sectores diferentes del campo.

Con estos ajustes, Alacranes continúa definiendo la base con la que encarará la siguiente temporada. A la espera de anuncios sobre renovaciones y refuerzos, la directiva ya comenzó a delinear el grupo que buscará mantener al equipo como protagonista dentro de la Liga de Expansión MX.