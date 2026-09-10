Alacranes de Durango tropieza 1-0 ante Alebrijes tras chocar contra el portero Octavio Paz

Alacranes de Durango cayó por la mínima diferencia ante Alebrijes de Oaxaca en un encuentro intenso y disputado, donde el conjunto arácnido luchó hasta el último minuto en busca del empate, pero se encontró con una destacada actuación del arquero local, Octavio Paz.

Desde el silbatazo inicial, el partido mostró un ritmo intenso y mucha disputa en el terreno de juego. Alacranes buscó hacerse de la posesión, moviendo la pelota de lado a lado y presionando alto para recuperar rápidamente.

Se acercaron, pero el local marcó primero

La insistencia arácnida comenzó a generar aproximaciones. Rubén Domínguez probó desde larga distancia, mientras que Osmar Muñoz tuvo una oportunidad de cabeza que fue contenida por Paz. Alacranes encontraba espacios por las bandas, aunque la defensa local lograba cerrar los caminos hacia su arco.

Al minuto 20 llegó el único tanto del encuentro. Jesús Bustos aprovechó una oportunidad dentro del área para marcar el 1-0 a favor de Alebrijes.

A pesar del golpe, Alacranes no dejó de competir. El equipo mantuvo la presión y buscó generar peligro mediante centros, pelota parada y disparos de media distancia. La defensa arácnida también tuvo trabajo y Jared Muñoz respondió cuando fue exigido, manteniendo a su equipo dentro del partido.

Buscaron redoblar los esfuerzos

Para la segunda mitad, el cuerpo técnico realizó tres modificaciones de inicio, buscando darle mayor profundidad y dinamismo al ataque. El ingreso de Angulo, Reyes y Montaño le dio nuevos bríos al conjunto duranguense.

Alacranes adelantó líneas y comenzó a generar mayores oportunidades. Reyes apareció constantemente en el área rival, primero con un disparo y posteriormente con varios remates de cabeza que estuvieron cerca de encontrar el fondo de la red.

Pero del otro lado apareció una y otra vez Octavio Paz.

El guardameta de Alebrijes se convirtió en factor determinante durante el segundo tiempo. Atajó los intentos de Alacranes y sostuvo la ventaja de los locales cuando el conjunto arácnido más presionaba.

Los últimos minutos fueron completamente de insistencia duranguense. Alacranes se fue encima, buscó por las bandas, generó jugadas a balón parado y mandó constantemente balones al área.

Al minuto 94 llegó una de las últimas grandes oportunidades: Reyes conectó nuevamente de cabeza, pero Paz volvió a responder y evitó el empate.

El silbatazo final llegó con Alacranes todavía buscando la portería rival. El marcador terminó 1-0 a favor de Alebrijes, en un encuentro donde el conjunto duranguense mostró entrega, carácter y capacidad para competir hasta el último segundo.

Quieren levantar el nivel

La pelota no quiso entrar esta vez. Alacranes insistió, luchó y nunca bajó los brazos, pero la actuación de Octavio Paz terminó siendo determinante para que el arco local permaneciera imbatido.

Ahora, el conjunto arácnido regresará a casa para preparar su próximo compromiso, donde buscará reencontrarse con la victoria frente a su afición en el Estadio Francisco Zarco, el próximo 17 de septiembre en punto de las 19 horas cuando reciba a Cruz Azul Hidalgo.