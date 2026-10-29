¡Alacranes de Durango va por la liguilla! Participa por boletos para el juego ante Atlético Morelia

El cierre de la temporada regular se acerca y Alacranes de Durango necesita el respaldo de su afición en el Francisco Zarco. Este sábado 31 de octubre, el conjunto duranguense recibirá al Atlético Morelia en un duelo clave para sus aspiraciones de avanzar a la liguilla del Apertura 2026 de la Liga de Expansión MX.

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Alacranes buscará la clasificación ante su afición

Los arácnidos llegan a la Jornada 15 en la séptima posición, con 21 puntos y una diferencia de goles de +4. En el cierre de la fase regular, buscarán aprovechar su condición de locales para sumar ante uno de los equipos mejor ubicados del torneo.

El Atlético Morelia ocupa el tercer lugar, con 26 unidades y una diferencia de goles de +9, por lo que representa una prueba exigente para los dirigidos duranguenses.

Los antecedentes también favorecen al conjunto michoacano: en sus dos enfrentamientos previos registra una victoria y un empate, con cinco goles a favor y dos en contra. Alacranes buscará conseguir su primer triunfo ante este rival y dar un paso hacia la clasificación.

Liga BBVA Expansión

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