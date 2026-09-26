Alacranes de Durango vence 1-0 a Dorados de visita gracias al gol decisivo de Ismael Reyes

Alacranes de Durango consiguió una importante victoria como visitante al imponerse 1-0 a Dorados, en un encuentro intenso y disputado, definido por la anotación de Ismael Reyes al minuto 63 y una actuación determinante de la defensa duranguense en los minutos finales.

Primer Tiempo

Desde el arranque, el conjunto arácnido mostró iniciativa y buscó generar peligro. Alacranes tuvo aproximaciones tempranas, incluyendo dos tiros de esquina consecutivos, mientras ambos equipos disputaban con intensidad el control del mediocampo.

Con el paso de los minutos, los dirigidos por Jair Real comenzaron a encontrar espacios. Jair González tuvo una aproximación al minuto 22, mientras que posteriormente disparos de Reyes, Osmar Muñoz y Escoboza mantuvieron ocupada a la defensa y al arquero local.

Dorados también generó peligro. Al minuto 36, Coronel conectó un remate de cabeza que pasó por encima del arco defendido por Jared Muñoz. La respuesta de Alacranes llegó inmediatamente después, con un disparo de larga distancia de Escoboza que fue rechazado a tiro de esquina.

Segundo Tiempo

Para el complemento, Alacranes salió decidido a buscar el resultado. La presión ofensiva tuvo recompensa al minuto 63, cuando Ismael Reyes apareció para mandar el balón al fondo de las redes y colocar el 1-0 para los visitantes.

Con la ventaja, Alacranes mantuvo la intensidad y realizó movimientos desde el banquillo para refrescar al equipo. Al minuto 70 ingresaron Luis Loroña, Aarón Ontiveros y Aldieri Valenzuela, buscando mantener la dinámica durante el tramo final.

Dorados adelantó líneas en busca del empate y puso a prueba a la defensa duranguense. Al minuto 74, un disparo de Coronel terminó siendo despejado prácticamente sobre la línea por la zaga de Alacranes, evitando una situación de peligro mayor.

Los minutos finales fueron de máxima tensión. Aldieri Valenzuela tuvo una aproximación importante al 79’ y posteriormente probó nuevamente al 81’, mientras que Dorados insistía en busca de la igualada.

Al minuto 89 apareció una de las jugadas determinantes del encuentro: Jared Muñoz realizó una gran atajada para evitar el empate, manteniendo el arco de Alacranes en cero.

Después de 98 minutos de juego, Alacranes de Durango confirmó su victoria por 1-0, sumando tres puntos importantes como visitante. El resultado refleja el trabajo colectivo del conjunto arácnido, que supo competir, aprovechar su oportunidad frente al arco y defender la ventaja hasta el último minuto.